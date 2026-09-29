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Divlje pčele

Milan se probudio iz kome, a Tereza mu kroz suze poručila: 'Šta bih ja bez tebe'

Dok se u pozadini raspliću brojne obiteljske afere, Ante Vukas bježi od pravde, a Katarina Runje završava iza rešetaka, u prvi plan dolazi jedna sasvim drugačija, intimnija i emotivnija priča. Riječ je o Milanu Čavki i Terezi, čiji je odnos nakon dramatičnih događaja stavljen na možda najveću kušnju dosad

RTL
29.09.2026 10:00

Nakon pucnjave u kojoj je meta trebao biti njegov ujak Ante Vukas, Milan se našao između života i smrti. Teško ranjen završio je u komi, a neizvjesnost oko njegova oporavka dodatno je pogodila ionako uzdrmanu obitelj. Dok su se oko njih nizali skandali, bijegovi i uhićenja, Tereza je gotovo potpuno zaboravila na sve drugo i ostala uz Milanov krevet.

Upravo je ona tijekom najtežih trenutaka bila njegova najveća podrška. Nije ga željela napustiti ni nakon što se probudio iz kome. U emotivnom razgovoru Milan joj govori da ode kući, odmori se i barem nakratko predahne nakon sati provedenih uz njega, no Tereza to odbija. Njezina odluka da ostane pokazuje koliko je strahovala da bi ga mogla izgubiti, ali i koliko joj njihov odnos znači.

Milan i Tereza, Divlje pčele
Milan i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

Nakon dugih sati neizvjesnosti, Milanovo buđenje donosi veliko olakšanje. Napetost napokon popušta, a njih dvoje ostaju sami sa svim emocijama koje su se skupljale dok je njegov život visio o koncu.

Tereza tada kroz suze izgovara jednostavnu, ali snažnu rečenicu: "Šta bih ja bez tebe."

U samo nekoliko riječi stane sav strah koji je proživjela, ali i bliskost koja ih povezuje. Nakon svega što se dogodilo, postaje jasno da Milan i Tereza jedno u drugome pronalaze sigurnost koju im svijet oko njih trenutačno ne može pružiti.

Dok ostali likovi vode svoje teške bitke, suočavaju se s posljedicama starih odluka, financijskim problemima i osobnim krizama, Milanovo buđenje donosi rijedak trenutak nade za cijelu obitelj.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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