Milan se probudio iz kome, a Tereza mu kroz suze poručila: 'Šta bih ja bez tebe'

Upravo je ona tijekom najtežih trenutaka bila njegova najveća podrška. Nije ga željela napustiti ni nakon što se probudio iz kome. U emotivnom razgovoru Milan joj govori da ode kući, odmori se i barem nakratko predahne nakon sati provedenih uz njega, no Tereza to odbija. Njezina odluka da ostane pokazuje koliko je strahovala da bi ga mogla izgubiti, ali i koliko joj njihov odnos znači.

Nakon pucnjave u kojoj je meta trebao biti njegov ujak Ante Vukas, Milan se našao između života i smrti. Teško ranjen završio je u komi, a neizvjesnost oko njegova oporavka dodatno je pogodila ionako uzdrmanu obitelj. Dok su se oko njih nizali skandali, bijegovi i uhićenja, Tereza je gotovo potpuno zaboravila na sve drugo i ostala uz Milanov krevet.

Nakon dugih sati neizvjesnosti, Milanovo buđenje donosi veliko olakšanje. Napetost napokon popušta, a njih dvoje ostaju sami sa svim emocijama koje su se skupljale dok je njegov život visio o koncu.

Tereza tada kroz suze izgovara jednostavnu, ali snažnu rečenicu: "Šta bih ja bez tebe."

U samo nekoliko riječi stane sav strah koji je proživjela, ali i bliskost koja ih povezuje. Nakon svega što se dogodilo, postaje jasno da Milan i Tereza jedno u drugome pronalaze sigurnost koju im svijet oko njih trenutačno ne može pružiti.

Dok ostali likovi vode svoje teške bitke, suočavaju se s posljedicama starih odluka, financijskim problemima i osobnim krizama, Milanovo buđenje donosi rijedak trenutak nade za cijelu obitelj.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.