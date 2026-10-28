Milan se vratio u Vrilo ne sluteći kakva ga drama čeka, Tereza mu otkrila istinu o Anti

Emotivni susret
Milan i Tereza susreli su se ubrzo nakon njegovog povratka u selo. Čim ju je ugledao, Milan se umalo rasplakao od silnih emocija. "Lipo te opet vidit", rekao joj je iskreno, ne skrivajući koliko mu je nedostajala i koliko mu znači njezin osmijeh.
Tereza, iako pomalo suzdržana, nije mogla sakriti znatiželju. Odmah ga je upitala za njegovu majku Rajku i kako mu je bilo kod nje u Švicarskoj, pokušavajući ublažiti početnu napetost između njih dvoje.
"Kako ti je mater?", zanimalo je Terezu, na što joj je Milan smireno odgovorio da je dobro. Dodao je i kako su provodili vrijeme zajedno te da ga je majka vodila okolo po gradu.
Tijekom razgovora, Milan ju je iznenadio malim znakom pažnje koji je donio s putovanja. "Donio sam ti nešto", rekao je s osmijehom, a Tereza je pomalo stidljivo uzvratila: "Nisi triba, hvala ti."
Šokantna istina o Anti
Nakon opuštenijeg dijela razgovora, Tereza se dotaknula mnogo ozbiljnije teme koja trenutačno potresa cijelo mjesto. Upitala ga je li se vratio zbog njezinog oca Ante. Milan ju je blijedo pogledao, potpuno nesvjestan o čemu priča.
"Jesi se zbog ćaće vratio?", pitala ga je, a zatim mu otkrila da je Ante završio u pritvoru. "Šta je bilo?", upitao je Milan u potpunom šoku, očito neupućen u najnovija previranja i dogovore s vlastima.
Podsjetimo, Ante Vukas završio je u kućnom pritvoru nakon što se predao Nevenu Barešiću, novom tužitelju. No tu njegovim problemima nije kraj. Barešić sada koristi Antinu nezavidnu situaciju kako bi ga ucjenjivao, a njegova sloboda postala je predmet opasne igre. Hoće li Ante uspjeti pronaći izlaz iz ove situacije, tek ostaje za vidjeti.
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