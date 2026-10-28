Milan se vratio u Vrilo ne sluteći kakva ga drama čeka, Tereza mu otkrila istinu o Anti

Milan i Tereza susreli su se ubrzo nakon njegovog povratka u selo. Čim ju je ugledao, Milan se umalo rasplakao od silnih emocija. "Lipo te opet vidit", rekao joj je iskreno, ne skrivajući koliko mu je nedostajala i koliko mu znači njezin osmijeh.

Tereza, iako pomalo suzdržana, nije mogla sakriti znatiželju. Odmah ga je upitala za njegovu majku Rajku i kako mu je bilo kod nje u Švicarskoj, pokušavajući ublažiti početnu napetost između njih dvoje.

"Kako ti je mater?", zanimalo je Terezu, na što joj je Milan smireno odgovorio da je dobro. Dodao je i kako su provodili vrijeme zajedno te da ga je majka vodila okolo po gradu.

Tijekom razgovora, Milan ju je iznenadio malim znakom pažnje koji je donio s putovanja. "Donio sam ti nešto", rekao je s osmijehom, a Tereza je pomalo stidljivo uzvratila: "Nisi triba, hvala ti."