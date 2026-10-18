Milan stigao u Ženevu i iznenadio majku Rajku

Kada se Milan pojavio na vratima u Ženevi, Rajka nije mogla sakriti svoj šok. Vidjevši ga s prtljagom, potpuno zatečena, odmah ga je upitala zašto joj se nije javio. Priznala je da uopće nije znala da će doći, na što joj je on kratko i iskreno odgovorio kako ni sam nije planirao taj put unaprijed.

Emocije su bile očite, a Rajkino toplo obraćanje s riječju pokazalo je koliko joj je, unatoč početnom šoku, njegov dolazak zapravo značio.