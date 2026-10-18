Milan stigao u Ženevu i iznenadio majku Rajku

Iznenađenje s koferom u ruci
Kada se Milan pojavio na vratima u Ženevi, Rajka nije mogla sakriti svoj šok. Vidjevši ga s prtljagom, potpuno zatečena, odmah ga je upitala zašto joj se nije javio. Priznala je da uopće nije znala da će doći, na što joj je on kratko i iskreno odgovorio kako ni sam nije planirao taj put unaprijed.
Emocije su bile očite, a Rajkino toplo obraćanje s riječju pokazalo je koliko joj je, unatoč početnom šoku, njegov dolazak zapravo značio.
Briga skrivena među redovima
Iako je njegov dolazak izgledao kao ishitrena odluka, Milan je imao vrlo jasan razlog za svoje putovanje u Švicarsku. Već neko vrijeme pratio je ton i sadržaj pisama koje mu je Rajka slala, a ono što je u njima pročitao nije mu ulijevalo povjerenje.
Sada kada su napokon zajedno, pred njima je vrijeme u kojem će morati otvoreno porazgovarati o svemu što se skrivalo u pismima. Ponekad je izravan razgovor jedini način da se razriješe brige koje ih prate kilometrima daleko, iako se pretpostavlja da je Milan zapravo došao u Švicarsku kako bi pobjegao od ljubavi prema Terezi.
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