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Divlje pčele

Milan ugledao Ivicu i izgubio kontrolu: 'Pogledaj što si mi napravio!'

Povratak Milana u Vrilo nije prošao mirno. Čim je ugledao Ivicu ispred lokalne kavane, uslijedio je žestok fizički obračun koji je šokirao sve prisutne

RTL.hr
28.10.2026 13:00

Povratak pun bijesa

Nakon što se vratio u Vrilo, Milan nije gubio vrijeme. Njegov povratak obilježio je dramatičan susret na ulici koji je iznenadio mještane i pokazao da stari sukobi nisu zaboravljeni.

Naime, čim je ispred kavane ugledao Ivicu, s kojim ima teške neriješene račune, Milan je u potpunosti izgubio živce. "Što si mi napravio?! Pogledaj me što si napravio!", vikao je Milan izvan kontrole dok je nasrtao na njega.

Fizički obračun

Sukob je u sekundi eskalirao iz verbalnog u opasan fizički obračun. Milan je napao Ivicu i zamalo ga brutalno istukao, a situacija bi završila s puno težim posljedicama da se nisu brzo umiješali prolaznici.

Ivica Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Stare rane i dalje bole

Tenzije između njih dvojice očito su dosegle točku pucanja, a dramatična pucnjava iz prošlosti još uvijek ostavlja duboke ožiljke. Milan očito ne može prijeći preko onoga što se dogodilo i svaka sitnica može biti okidač za novi kaos.

"Što treba napraviti da mu više nisi na strani? Ubiti me?", urlao je Milan ranije na Rajku tijekom žestoke svađe oko Ivice, jasno dajući do znanja koliko ga cijela situacija emotivno pogađa i razara.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Situaciju dodatno komplicira činjenica da se Ivica uopće ne sjeća što se Milanu dogodilo s okom, pa mu nije jasno odakle toliki bijes i želja za osvetom. Koliko će mu trebati da dozna pravu istinu i prisjeti se događaja iz prošlosti? A što će se tek dogoditi kada shvati kakvu je ulogu imao u Milanovoj nesreći?

Tragična pucnjava

Podsjetimo, prije šest godina Ivica je u naletu bijesa pokušao ubiti svog brata Antu Vukasa, no Milan se u kobnom trenutku bacio pred njega kako bi ga zaštitio te je umjesto ujaka primio metak. Zbog teške ozljede ostao je bez oka, a posljedice tog događaja nosi i danas.

Iako se Ivica tada pokajao zbog onoga što je učinio, sada se, nakon povratka iz psihijatrijske bolnice, ne sjeća što se dogodilo Milanu.

Hoće li se strasti u Vrilu napokon smiriti ili slijedi novi val nasilnih sukoba, ostaje za vidjeti.

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Divlje pčele

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