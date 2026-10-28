Milan ugledao Ivicu i izgubio kontrolu: 'Pogledaj što si mi napravio!'

Povratak Milana u Vrilo nije prošao mirno. Čim je ugledao Ivicu ispred lokalne kavane, uslijedio je žestok fizički obračun koji je šokirao sve prisutne

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Povratak pun bijesa

Nakon što se vratio u Vrilo, Milan nije gubio vrijeme. Njegov povratak obilježio je dramatičan susret na ulici koji je iznenadio mještane i pokazao da stari sukobi nisu zaboravljeni. Naime, čim je ispred kavane ugledao Ivicu, s kojim ima teške neriješene račune, Milan je u potpunosti izgubio živce. "Što si mi napravio?! Pogledaj me što si napravio!", vikao je Milan izvan kontrole dok je nasrtao na njega.

Fizički obračun

Sukob je u sekundi eskalirao iz verbalnog u opasan fizički obračun. Milan je napao Ivicu i zamalo ga brutalno istukao, a situacija bi završila s puno težim posljedicama da se nisu brzo umiješali prolaznici.

icon-expand icon-close icon-close Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Stare rane i dalje bole

Tenzije između njih dvojice očito su dosegle točku pucanja, a dramatična pucnjava iz prošlosti još uvijek ostavlja duboke ožiljke. Milan očito ne može prijeći preko onoga što se dogodilo i svaka sitnica može biti okidač za novi kaos. "Što treba napraviti da mu više nisi na strani? Ubiti me?", urlao je Milan ranije na Rajku tijekom žestoke svađe oko Ivice, jasno dajući do znanja koliko ga cijela situacija emotivno pogađa i razara.

icon-expand Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Situaciju dodatno komplicira činjenica da se Ivica uopće ne sjeća što se Milanu dogodilo s okom, pa mu nije jasno odakle toliki bijes i želja za osvetom. Koliko će mu trebati da dozna pravu istinu i prisjeti se događaja iz prošlosti? A što će se tek dogoditi kada shvati kakvu je ulogu imao u Milanovoj nesreći?

Tragična pucnjava