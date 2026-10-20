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Divlje pčele

Milan zabrinut za Rajkino zdravlje: Skriva li ona od njega pravu istinu?

U novim epizodama 'Divljih pčela' odnos Milana i Rajke dolazi do nove prekretnice. Milan sve više sumnja da Rajka nije dobro i da mu prešućuje važne stvari o svom zdravlju

RTL
20.10.2026 21:00

Sumnjiva pisma i zabrinutost

Milan i Rajka ponovno se susreću, a njihov razgovor otkriva duboke rane iz prošlosti i nove sumnje. Milan joj otvoreno priznaje da je iz njezinih poruka shvatio kako situacija nije dobra te otvoreno iskazuje sumnju da je bolesna. "Iz onih pisama što si mi slala, vidio sam da nešto nije u redu", govori joj zabrinuto, pitajući se skriva li od njega ozbiljne probleme.

Iako on pokušava doznati istinu, Rajka za sada vješto izbjegava dati konkretan odgovor. Umjesto da prizna o čemu se točno radi, ona pokušava skrenuti temu na njegov povratak. Tvrdi mu da za sada nije ništa strašno, naglašavajući da joj je najvažnije što je on napokon tu uz nju.

Milan Čavka, Divlje pčele
Milan Čavka, Divlje pčele FOTO: RTL

Prvi korak prema pomirenju

Unatoč njezinim pokušajima da smiri situaciju, Milan ostaje iznimno oprezan i emotivno distanciran. "Jesam, došao sam. Ali to ne znači da sam ti oprostio", jasno joj daje do znanja, na što mu ona puna nade odgovara da je to ipak "neki početak" i prvi korak. Kako će se njihov odnos dalje razvijati i hoće li prava istina o Rajkinom zdravlju uskoro izaći na vidjelo, Milan tek treba saznati.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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