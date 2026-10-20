Milan zabrinut za Rajkino zdravlje: Skriva li ona od njega pravu istinu?

Milan i Rajka ponovno se susreću, a njihov razgovor otkriva duboke rane iz prošlosti i nove sumnje. Milan joj otvoreno priznaje da je iz njezinih poruka shvatio kako situacija nije dobra te otvoreno iskazuje sumnju da je bolesna. "Iz onih pisama što si mi slala, vidio sam da nešto nije u redu", govori joj zabrinuto, pitajući se skriva li od njega ozbiljne probleme.

Iako on pokušava doznati istinu, Rajka za sada vješto izbjegava dati konkretan odgovor. Umjesto da prizna o čemu se točno radi, ona pokušava skrenuti temu na njegov povratak. Tvrdi mu da za sada nije ništa strašno, naglašavajući da joj je najvažnije što je on napokon tu uz nju.