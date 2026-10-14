Milanov odlazak u Švicarsku slama srce zaljubljene Tereze

Milan je odlučio prelomiti vezu i otići u Švicarsku. Ostatku obitelji kratko je objasnio planove i dao do znanja da se ne radi o turističkom putovanju, već ide kod majke Rajke u posjetu. "Večeras putujem za Zagreb, a od tamo ću za Ženevu".

Međutim, svo potajno dobro znaju pravi razlog ovog iznenadnog putovanja. Nije nikakva tajna da Milan odlazi prvenstveno kako bi se maknuo od Tereze, iako mu ta teška životna odluka nimalo ne pada lako.

Tereza nije mogla samo stajati po strani i gledati kako čovjek kojeg voli doslovno nestaje iz njezinog života. Suočila se s njim u nadi da će ga odgovoriti od puta, pitajući se bježi li on zapravo od nje. Pokušala mu je objasniti da joj ne smeta težina i tajnovitost njihove situacije.

"Pomirila sam se da će moj život izgledati tako da se skrivamo cijelo vrijeme", zavapila je Tereza. Dodala je kako joj ništa drugo nije bitno, poručivši mu da joj je jedino važno da su njih dvoje skupa.