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Divlje pčele

Milicija pronalazi Antino skrovište. Nikola ga odao ne znajući da je Ante doživio infarkt!

Obrat u seriji 'Divlje pčele' dogodio se kada je milicija konačno pronašla skrovište Ante Vukasa. Iako su mislili da ga napokon imaju u šaci, dočekalo ih je veliko iznenađenje jer je skrovište bilo potpuno prazno

RTL
23.10.2026 13:00

Tajna poruka pod vratima

Nikola je odlučio preuzeti stvar u svoje ruke te je ostavio adresu Antinog skrovišta ispod vrata milicijskog ureda. Ovu ključnu informaciju sasvim slučajno pronašao je Anđelko. Bez okolišanja, Anđelko je papirić s adresom odmah dao Jerku. Brzo su se organizirali i našli tamo, nadajući se da će konačno privesti Antu pravdi i riješiti slučaj koji godinama potresa mjesto.

Nikola Vukas, Divlje pčele
Nikola Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Prazno skrovište i teški infarkt

Međutim, kada su stigli na lokaciju, dočekao ih je šok. Skrovište je bilo potpuno prazno, a od Ante Vukasa nije bilo ni traga.

Ono što milicija nije znala jest da je Ante morao hitno otišao kući zbog teškog infarkta. Trenutačno nitko od nadležnih ne zna gdje se on točno nalazi, a situacija je izuzetno napeta. "Obećajem da neću ništa poduzimati dok se ne vratite", rekao je Anđelko u trenucima kada je Jerko odlučio pozvati pojačanje pred kuću.

Anđelko i Jerko, Divlje pčele
Anđelko i Jerko, Divlje pčele FOTO: RTL

Zanimljivo je da ni sam Nikola ne zna gdje je Ante sada, unatoč tome što je upravo on odao prvu lokaciju. Nikola je naime pratio Marka na putu prema toj kući, no stvari su se zakomplicirale i potpuno je izgubio kontrolu nad situacijom.

U međuvremenu, dok ga milicija očajnički traži posvuda, Ante leži u svom krevetu kod kuće. Uz njega brižno sjede Cvita i Marko. "Moraš ići u bolnicu, srce treba biti pod nadzorom", upozorili su ga zabrinuto, no Ante i dalje tvrdoglavo odbija stručnu pomoć.

Akcija unatoč zabrani

Podsjetimo, novi javni tužitelj za Split Neven Barešić ranije je naredio obustavu istrage protiv Ante Vukasa, i to pod pritiskom Siniše Špiljka, koji nastoji zaštititi Antu od kaznenog progona. Međutim, Anđelko i Jerko odlučili su ipak reagirati na novu dojavu te su, unatoč naredbi, krenuli provjeriti lokaciju na kojoj se Ante skrivao.

Neven Barešić i Siniša Špiljak, Divlje pčele
Neven Barešić i Siniša Špiljak, Divlje pčele FOTO: RTL

Iako ga ondje nisu pronašli, dolazak milicije znači da je Antino skrovište sada razotkriveno. Ante se više ne može sigurno vratiti na istu lokaciju, a njegov povratak kući zbog ozbiljnih zdravstvenih problema dodatno komplicira situaciju.

Hoće li milicija nastaviti potragu unatoč Barešićevoj zabrani i uspjeti pronaći Antu? I što će se dogoditi kada Neven dozna da su Anđelko i Jerko postupili suprotno njegovoj naredbi?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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