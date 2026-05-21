Miljenica publike ponovno istjerala pravdu! Manda Sikirica jednim trikom nadmudrila Matu i vratila ukradeni novac

U napetoj situaciji, gdje se činilo da je Karmela Poljak ostala bez svoje ušteđevine, Manda je preuzela stvar u svoje ruke i iskoristila jedino oružje koje Mate Poljak nije očekivao - njegovu vlastitu prošlost i osjećaj srama

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Sve je započelo kada je Mate Poljak prisvojio značajnu svotu novca, uvjeren da pripada njegovoj uskoro bivšoj supruzi Karmeli. No, umjesto da se suoči s Karmelinim bijesom, dočekala ga je Manda Sikirica s pričom koja ga je potpuno izbacila iz takta. Odlučno je ustvrdila da novac nije Karmelin, već njezin, čime je cijelu situaciju okrenula naglavačke. Suočen s optužbom da je potkrao osobu koja ga poznaje čitav život, Mate se našao u nezavidnom položaju. Njegova početna arogancija brzo je splasnula pred Mandinim autoritetom i odlučnošću.

icon-expand Manda Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

Igra na kartu srama i prošlosti

Manda je vješto iskoristila svoje godine i duboko poznavanje Matinog života kako bi ga slomila. "Mate, znam te otkad si se rodio", započela je, podsjećajući ga na teške dane njegova djetinjstva kada mu je upravo ona pomagala. Dirljivim, ali oštrim riječima, oživjela je sjećanja na dane kada je bio siromašan dječak o kojem se brinula.

icon-expand Mate, Divlje pčele FOTO: RTL

"Gaće sam ti kupila da ne ideš takvi u školu, da ti se dica ne rugaju. Sićaš li se toga?", upitala ga je, pogađajući točno u srž njegove savjesti. Predstavila je ukradeni iznos kao svoju životnu ušteđevinu, novac "koji sam teškom mukom uštedila", čime je njegov čin prikazala ne kao bračnu razmiricu, već kao bešćutnu krađu od osobe koja mu je bila poput druge majke.

icon-expand Jerko i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL

Plan koji je urodio plodom

Zatečen i posramljen, Mate nije imao izbora nego popustiti. Priznao je da nije znao da je novac njezin, čime je implicitno pristao na povrat. Tek se kasnije otkrilo da je Mandina priča bila vješto smišljena laž, dogovorena s Karmelom kako bi vratile ono što joj pripada. Karmelina zahvalnost na kraju scene, kada je upitala Mandu: "Kako ću ti se odužiti?", potvrdila je uspjeh njihova zajedničkog plana. Mandina intervencija pokazala je kako se mudrošću i poznavanjem ljudske psihologije može postići pravda tamo gdje drugi načini zakažu.

icon-expand Manda i Karmela, Divlje pčele FOTO: RTL