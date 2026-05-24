Mirela Brekalo za RTL.hr o uspjehu 'Divljih pčela' i svakodnevici izvan kamera: 'Ne ide Manda nikamo, ali tu su i plac, peglanje, vrt i probe Medeje'

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Televizijska publika ponovno je kapitulirala pred šarmom, toplinom i nevjerojatnim talentom Mirele Brekalo. U hit-seriji RTL-a 'Divlje pčele', njezina Manda Sikirica, mudra starica iz Vrila koja čita krimiće i iz sjene rješava policijske slučajeve, postala je apsolutni miljenik gledatelja. Svojom oštroumnošću i majčinskom intuicijom, Manda drži sve konce u rukama, baš kao što Mirela Brekalo drži pažnju publike već desetljećima. S glumačkom divom razgovarali smo o velikom uspjehu serije, tajnama zanata, ali i o tome kako izgleda njezin život kada se ugase kamere.

icon-expand Mirela Brekalo FOTO: Sanjin Strukić - PIXSELL

Serija 'Divlje pčele' postigla je ogroman uspjeh. Što mislite, čime je ova priča o Vrilu toliko privukla modernu publiku?

Potvrdio se uspjeh i s nagradom za najbolju seriju što me je baš razveselilo, jer je potvrda da kada je nešto dobro, to se jednostavno vidi i osjeti. E, ovo "osjeti" je jako bitno i mislim da je upravo to privuklo publiku, modernu i staromodnu, svejedno... Što uopće znači moderna publika? Svi smo samo ljudi koji žele gledati i koji se mogu ili pustiti i uroniti u priču ili ju pratiti s napetošću i iščekivanjem ili se poistovjetiti s istom - dakle biti u tom trenutku u Vrilu!

Odnos Mande i njezinog sina Jerka mješavina je komedije, prigovaranja i duboke ljubavi. Koliko u tim scenama ima glumačke improvizacije i kako funkcionira vaša kemija na setu?

Mi imamo taj mješoviti odnos koji je životan za takvih dvoje ljudi, a baza je ljubav i briga. Improvizacija ima u smislu našeg oplemenjivanja scena svojim odnosom prema likovima, a i da se mi malo nasmijemo. To bi bila ta kemija koja se dogodi ili ne. Nama se dogodila. I privatno se razumijemo i poštujemo i to nam omogućava dodatnu opuštenost i smijeh i vedrinu na snimanju i s ekipom koja je s nama.

icon-expand Jerko i Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Manda u seriji sve vidi i sve zna. Imate li i privatno tu vrstu "rendgenskog vida" za ljude i situacije nakon toliko godina u glumačkoj profesiji?

Mandina uključenost nešto je drugačija nego moja. Ona to rješava brzinski. Imam i ja neku intuiciju i iskustveno prepoznavanje, kao i druga strana, pa se tako i družimo.

Jednom ste izjavili da glumac nikada ne ide u mirovinu jer je gluma način života, a ne posao. Što vas i danas, nakon stotina uloga, ujutro gura na set s istim žarom?

Ujutro treba nešto vremena da se zažari, hahaha. To je životno zvanje i za njega nema vremenskog ograničenja. To sam ja i tu su radost i ljubav i što vam više treba... uranjanje u izvrsnost i ljepotu...

icon-expand Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Živimo u vremenu nevjerojatne brzine i instant-slave. Koja je najvažnija lekcija o strpljenju i egu koju vas je kazalište naučilo?

Nema tu lekcije niti bih ja mogla ili željela išta reći ili savjetovati. Svatko to nauči za sebe, ako želi, ili se prepusti struji, po volji i snalaženju.

Često vas nazivaju jednom od posljednjih čuvarica autentičnog govora i naglasaka na našoj televiziji. Koliko truda ulažete u jezično oblikovanje Mandinog dijalekta?

E, tu je danas malo teža situacija, hahaha. Kao da ne volimo taj naš jezik, a onda ni govor. Poprilično je zanemaren i prepušten na volju i nemoć, pa kako tko. To se naziva slobodom, kao i u drugim stvarima i oblikovanjima. A govor se uči na Akademiji i ne bi trebalo biti nedoumice, ali poslije je sve na želji, odgovornosti i pristupu tom "poslu". To je osnova i tako dolazimo do toga da mi Manda ne zada probleme jer dok učim i čitam tekst, mozak se automatski prebaci, a ako ima problema - vježba se, jer govor je karakter, mjesto, korijen. Da ne filozofiram previše... Rođena sam Zagrepčanka, podrijetlo mi je Aržano, Dubrovnik, Zadvarje, Pag, eto koliko narječja, pravo bogatstvo... Putuješ, odrastaš, slušaš...

icon-expand Mirela Brekalo FOTO: Sanjin Strukić - PIXSELL

Snimanja dnevnih dramskih serija traju po 12 sati dnevno. Kako Mirela "izbaci" Mandu iz sebe kada dođe kući i kako se najbolje opuštate nakon napornog dana?

Ne ide Manda nikamo, dok traje serija tu je ona, samo se izmakne svakodnevici. Druga vrsta istog posla, dom, drugi susreti, glazba, knjige, probe Medeje, druženje s mladima, vrt, pranje, peglanje, plac, kiropraktika, fizička terapija uz razgovore i slušanja i tako to, hahaha. Svakome poznato po nekom djeliću, san...

icon-expand Manda Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL