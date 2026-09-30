Mirjana glumi slomljenu suprugu! Anti šalje ljubavno pismo: 'Zauvijek tvoja'

Mirjana je ponovno odlučila igrati igru. Odlučuje se na pisanje ljubavnog pisma Anti Vukasu, bjeguncu koji se skriva od zakona i neprijatelja. Njezine riječi su pažljivo birane, prepune patetike i neiskrenih emocija, osmišljene isključivo kako bi izazvale sažaljenje. U pismu mu se obraća s krajnjom nježnošću, nazivajući ga svojom najvećom ljubavi, ignorirajući kaos koji je ostao iza njega.

Govori mu kako potpuno razumije njegovu potrebu za skrivanjem te kako poštuje njegovu odluku, dodajući dramatične izjave o vlastitoj patnji i osjećaju napuštenosti. "Otkad te nema, kao da mi je pola srca iščupano, strah me bez tebe, trebaš mi", piše Mirjana, pokušavajući uvjeriti Antu u svoju bezuvjetnu odanost. Njezino preklinjanje ide toliko daleko da ga moli za barem jedan kratki susret, makar na tren, obećavajući mu vječnu vjernost riječima "zauvijek tvoja Mirjana".

Međutim, svaka riječ u tom pismu odiše potpunim pretvaranjem. Mirjanina predstava o slomljenoj, usamljenoj i odanoj ženi samo je paravan za dublje spletke koje razaraju obitelj iznutra. Prava ironija ove situacije leži u činjenici da Ante Vukas, primatelj ovog srceparajućeg pisma, već u potpunosti zna istinu. Ante zna da ga je varala s Tomom Domazetom.

Njezina "ljubav" samo je pokušaj zadržavanja kontrole u situaciji koja joj nepovratno klizi iz ruku.

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