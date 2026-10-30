Mirjana igra opasnu igru! Od Krnete traži da požuri s Katarinom, a Ante joj okreće leđa

U najnovijem zapletu popularne serije, Mirjana u panici zove Lazara Krnetu jer je Jakov saznao za njihov dogovor. Situacija se dodatno zakomplicirala kada je u ured neočekivano upao Ante Vukas

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Jakovljevo otkriće

Mirjana je bila vidno uzrujana kada je kontaktirala Krnetu, ne znajući kako je Jakov otkrio njihovu tajnu. "Ne znam otkud Jakov zna da smo mi razgovarali", požalila se upravitelju zatvora, ističući kako Jakov sumnja da su u nekom dosluhu. Iako je Krneta pokušao smanjiti važnost situacije govoreći joj da pusti učitelja jer je on "nebitan", Mirjana nije mogla sakriti svoju zabrinutost.

Pritisak na Krnetu

Krneta ju je podsjetio na prirodu njihovog odnosa i dogovora koji su sklopili. "Jasno ste mi dali do znanja što želite da napravim Katarini Runje", izjavio je Krneta, na što mu je Mirjana, stjerana u kut, odlučno odgovorila: "Pa onda to i napravi nešto što prije." Ovaj razgovor potvrdio je mračne namjere oko Katarinine sudbine u zatvoru, ostavljajući gledatelje u iščekivanju Krnetinog idućeg poteza.

icon-expand icon-close icon-close Ante Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Sukob s Antom

Nedugo nakon razgovora s Krnetom, Mirjanina situacija se dodatno pogoršala kada je u ured ljutito upao Ante Vukas. Bez okolišanja joj je naredio da se gubi, govoreći joj: "Rekao sam ti, izlazi, neće se ponavljati i nemoj više ovdje ulaziti." Ante nije stao samo na izbacivanju, već joj je ponovno počeo prebacivati stare grijehe vezane uz Domazeta. "To što si mene s Domazetom prevarila je bilo bijedno, a onda si još išla glumiti žrtvu", sasuo joj je u lice, završivši sukob riječima: "Makni mi se s očiju."

icon-expand Lazar Krneta i Nemanja, Divlje pčele FOTO: RTL