Mirjana iz serije 'Divlje pčele' je neutješna nakon što su je dvojica muškaraca koje voli slomila u istom danu

U samo jednom danu, dva najvažnija muškarca u njezinom životu zadala su joj bolne rane, ostavivši je slomljenu, u suzama i suočenu s bolnom spoznajom o izdaji i izgubljenim snovima

Mirjana Vukas, žena čija je snaga često bila na kušnji u seriji 'Divlje pčele', doživjela je dvostruki udarac koji bi i najjače slomio. Njezina borba sada nije samo za vlastito srce, već i za dušu njezina sina, koji tone u beznađe.

Hladan tuš odbačene ljubavi

Nakon turbulentne veze pune tajni i strasti, Mirjana se suočila s konačnom istinom. Toma Domazet, muškarac kojem je vjerovala i za kojeg je strepila, hladno je prekinuo njihov odnos. Njegove riječi odjeknule su poput presude: "Bilo je lijepo dok je trajalo, a sad je gotovo." Za Mirjanu, koja je gajila nade za zajedničku budućnost, ovo je bio više od prekida. To je bila izdaja povjerenja, potvrđena bolnom spoznajom da Tomino srce pripada drugoj, Katarini. Njegov pokušaj da objasni kako se nije planirao zaljubiti u Katarinu dok ju je držao blizu sebe zbog istrage ubojstva, slaba je utjeha. Za Mirjanu, sve su to bile samo laži i igre. "A ja sam tebi vjerovala", uspjela je izustiti kroz suze, dok se svijet koji je gradila oko njih dvoje rušio u prah. Odbacivanje je bilo konačno i brutalno, a Tomin pozdrav "Zbogom" zatvorio je vrata ne samo njihovoj vezi, već i dijelu Mirjanina srca.

icon-expand Mirjana, Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Majčina bol teža od vlastite

Kao da slomljeno srce nije bilo dovoljno, Mirjanu je dočekao još teži udarac, onaj koji pogađa svaku majku, a to je bol njezina djeteta. Njezin sin Nikola, mladić s dušom umjetnika i snom da postane pisac, suočio se s grubim odbijanjem. Njegov roman, na kojem je radio s toliko nade, vraćen je s poražavajućom kritikom od strane Matice hrvatske. Pismo u kojem stoji da "njegov stil pisanja i radnja ne dosežu postavljene standarde" srušilo je njegov svijet. Pritisak okoline, a posebno okrutne riječi oca Ante, koji je njegov talent uvijek omalovažavao, gurnuli su Nikolu preko ruba. U napadu bijesa i očaja, uništio je ono što mu je predstavljalo prozor u bolji svijet, svoju pisaću mašinu. Gledajući sina kako odustaje od sebe i svojih snova, Mirjana je osjetila bol koja nadilazi njezinu vlastitu. Njezina tuga zbog Tome postala je nevažna pred prizorom slomljenog duha vlastitog djeteta.

icon-expand Mirjana, Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana Vukas sada stoji na životnoj prekretnici. Izdana od strane muškarca kojeg je voljela i bespomoćna pred sinovim odustajanjem, mora pronaći snagu koje možda više nema. Hoće li joj slomljeno srce i majčinska bol oduzeti posljednji atom volje ili će se, kao i mnogo puta do sada, uzdići iz pepela i pronaći novi put za sebe i svoju obitelj, ostaje pitanje koje lebdi nad Vrilom.

