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Divlje pčele

Mirjana je bila uvjerena da joj Toma ne može ništa, no on je uvijek korak ispred!

Stjeran u kut zbog istrage koja se opasno steže oko njega, on povlači očajničke poteze. Istovremeno, sjećanje na sukob s Mirjanom Vukas natjerao ga je u paničnu potragu za dokazom koji je davno sakrio

RTL.hr
22.05.2026 07:00

U sjećanju koje ga ne pušta na miru, Toma se prisjeća trenutka kada je Mirjani dao do znanja da ima dokaze protiv nje. Suočen s njezinom hladnom i proračunatom prirodom, pokušao ju je stjerati u kut, no ona je njegovu prijetnju dočekala s nevjerojatnom samouvjerenošću.

Sjećanje na kobni sukob

"Bit će tvoja riječ kontra moje", odbrusila mu je, jasno mu dajući do znanja da ga ne smatra ozbiljnom prijetnjom. Kada ju je upitao misli li da nema svjedoke, s podsmijehom ga je izazvala: "Što imaš? Netko nas je vidio?"

Mirjana i Toma, Divlje pčele
Mirjana i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Taj trenutak arogancije bio je kap koja je prelila čašu. Toma joj je tada zaprijetio riječima koje i danas odzvanjaju između njih. "Pametna si žena, Mirjana. Znaš da sam se osigurao", rekao je, aludirajući na adut koji je davno sklonio na sigurno. Tada je mislio da drži sve konce u rukama, no sada, pritisnut sa svih strana, shvaća da mu je taj dokaz potrebniji no ikad. Njegova prijetnja nije bila blef, već zaboravljeno oružje koje sada mora pronaći prije nego što bude prekasno.

Toma Domazet, Divlje pčele
Toma Domazet, Divlje pčele FOTO: RTL

Očajnička potraga za dokazom

Mirjanina hladnokrvnost i pritisak istrage natjerali su Tomu u utrku s vremenom. Njegova žurba da proda zemlju nije samo pokušaj da se domogne novca za bijeg, već i panični pokušaj da osigura sredstva i vrijeme za potragu za davno skrivenim dokazom. Svjestan je da su mu istražitelji za petama i da je pitanje dana kada će se obruč oko njega potpuno stegnuti.

Toma i Mirjana, Divlje pčele
Toma i Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Dok vrijeme istječe, ostaje visiti ključno pitanje: hoće li Toma Domazet uspjeti pronaći dokaz kojim može uništiti Mirjanu Vukas prije nego što i sam bude uništen? Njegovi sljedeći potezi odredit će ne samo njegovu sudbinu, već i sudbinu žene koja ga je svojom samouvjerenošću možda gurnula u potragu koja će ih oboje odvesti u propast. Vrilo sa strepnjom iščekuje rasplet, svjesno da bi pad jednog od njih mogao pokrenuti la

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