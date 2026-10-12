Mirjana ne želi biti isključena iz Petrova života: 'Uzela sam ga iz ruku od one frculje i tebi ga dala'

U obitelji Vukas ne nedostaje sukoba. Ovaj put oko odgoja unuka izvukle su se na površinu stare zamjerke i neizrečeni osjećaji. Dok se jedni trude održati mir, drugi ne biraju riječi u obrani

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Mirjana Vukas, koja se s vremenom u obitelji nametnula kao prava moralna vertikala, jasno je dala do znanja da ne želi biti isključena iz života svog unuka. U emotivnom razgovoru sa snahom Cvitom, Mirjana je naglasila kako su sva djeca u toj kući odrasla okružena pažnjom i ljubavi. Smatrajući se stupom obitelji, osjećala je potrebu obraniti svoju poziciju. Podsjetila je na sve žrtve koje je podnijela kako bi im osigurala miran dom i stabilnost. "Naša djeca su u ovoj kući odrasla u puno ljubavi i mi smo se trudili da im ništa ne fali", odlučno je poručila, braneći svoje pravo na aktivno sudjelovanje u odgoju malog Petra.

Teške riječi i stare rane

Razgovor je ubrzo skrenuo na osjetljiviji teren kada se potegnulo pitanje Cvitine sestre Zore. U trenutku slabosti, ali i čvrstog uvjerenja u vlastitu ispravnost, Mirjana nije štedjela riječi. Njezina majčinska briga za unuka pretvorila se u izravan verbalni napad na sestru njezine snahe. Prisjećajući se prošlih događaja, Mirjana je bez zadrške izgovorila teške optužbe koje su dugo visjele u zraku. "Uzela sam ga iz ruku od one frculje tvoje sestre i tebi ga dala i doveli smo ga ovdje da ga možemo odgojiti kako treba", odrješito je izjavila, jasno dajući do znanja što misli o Zori.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL