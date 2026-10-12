Mirjana ne želi biti isključena iz Petrova života: 'Uzela sam ga iz ruku od one frculje i tebi ga dala'

Mirjana Vukas, koja se s vremenom u obitelji nametnula kao prava moralna vertikala, jasno je dala do znanja da ne želi biti isključena iz života svog unuka. U emotivnom razgovoru sa snahom Cvitom, Mirjana je naglasila kako su sva djeca u toj kući odrasla okružena pažnjom i ljubavi. Smatrajući se stupom obitelji, osjećala je potrebu obraniti svoju poziciju.
Podsjetila je na sve žrtve koje je podnijela kako bi im osigurala miran dom i stabilnost. "Naša djeca su u ovoj kući odrasla u puno ljubavi i mi smo se trudili da im ništa ne fali", odlučno je poručila, braneći svoje pravo na aktivno sudjelovanje u odgoju malog Petra.
Teške riječi i stare rane
Razgovor je ubrzo skrenuo na osjetljiviji teren kada se potegnulo pitanje Cvitine sestre Zore. U trenutku slabosti, ali i čvrstog uvjerenja u vlastitu ispravnost, Mirjana nije štedjela riječi. Njezina majčinska briga za unuka pretvorila se u izravan verbalni napad na sestru njezine snahe.
Prisjećajući se prošlih događaja, Mirjana je bez zadrške izgovorila teške optužbe koje su dugo visjele u zraku. "Uzela sam ga iz ruku od one frculje tvoje sestre i tebi ga dala i doveli smo ga ovdje da ga možemo odgojiti kako treba", odrješito je izjavila, jasno dajući do znanja što misli o Zori.
Cvita je odmah pokušala spustiti tenzije i smiriti pomalo uzavrelu atmosferu. Poručila joj je da nema nikakvog razloga za brigu i da je nitko ne pokušava isključiti iz djetetova života. "Što pričaš ti Mirjana, tko tebe odbacuje, možeš viđati dijete kad god želiš", mirno joj je odgovorila Cvita.
Vrijeme će pokazati hoće li obitelj Vukas uspjeti prebroditi ove nesuglasice i ponovno pronaći zajednički jezik.
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