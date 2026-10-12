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Divlje pčele

Mirjana ne želi biti isključena iz Petrova života: 'Uzela sam ga iz ruku od one frculje i tebi ga dala'

U obitelji Vukas ne nedostaje sukoba. Ovaj put oko odgoja unuka izvukle su se na površinu stare zamjerke i neizrečeni osjećaji. Dok se jedni trude održati mir, drugi ne biraju riječi u obrani

RTL
12.10.2026 21:15

Mirjana Vukas, koja se s vremenom u obitelji nametnula kao prava moralna vertikala, jasno je dala do znanja da ne želi biti isključena iz života svog unuka. U emotivnom razgovoru sa snahom Cvitom, Mirjana je naglasila kako su sva djeca u toj kući odrasla okružena pažnjom i ljubavi. Smatrajući se stupom obitelji, osjećala je potrebu obraniti svoju poziciju.

Podsjetila je na sve žrtve koje je podnijela kako bi im osigurala miran dom i stabilnost. "Naša djeca su u ovoj kući odrasla u puno ljubavi i mi smo se trudili da im ništa ne fali", odlučno je poručila, braneći svoje pravo na aktivno sudjelovanje u odgoju malog Petra.

Teške riječi i stare rane

Razgovor je ubrzo skrenuo na osjetljiviji teren kada se potegnulo pitanje Cvitine sestre Zore. U trenutku slabosti, ali i čvrstog uvjerenja u vlastitu ispravnost, Mirjana nije štedjela riječi. Njezina majčinska briga za unuka pretvorila se u izravan verbalni napad na sestru njezine snahe.

Prisjećajući se prošlih događaja, Mirjana je bez zadrške izgovorila teške optužbe koje su dugo visjele u zraku. "Uzela sam ga iz ruku od one frculje tvoje sestre i tebi ga dala i doveli smo ga ovdje da ga možemo odgojiti kako treba", odrješito je izjavila, jasno dajući do znanja što misli o Zori.

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Cvita je odmah pokušala spustiti tenzije i smiriti pomalo uzavrelu atmosferu. Poručila joj je da nema nikakvog razloga za brigu i da je nitko ne pokušava isključiti iz djetetova života. "Što pričaš ti Mirjana, tko tebe odbacuje, možeš viđati dijete kad god želiš", mirno joj je odgovorila Cvita.

Vrijeme će pokazati hoće li obitelj Vukas uspjeti prebroditi ove nesuglasice i ponovno pronaći zajednički jezik.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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