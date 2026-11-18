Mirjana je odlučila potražiti Katu i otvoreno joj dati do znanja da za nju više nema mjesta ni mira, jasno joj poručivši da su joj dani odbrojani.
U naletu čiste mržnje, Mirjana joj je bez zadrške priznala stravičnu istinu – tražila je da joj se presudi još dok je bila u zatvoru kako bi joj se skratile muke, no njezin je krvnik, kako kaže, previše uživao u mučenju. Bez trunke suosjećanja, sasula joj je u lice riječi koje lede krv u žilama.
"Ja bih htjela da si ti mrtva. I ne moram nikad saznati više zašto si ubila moga Petra i tko ti je sve pomagao", izgovorila joj je Mirjana hladnokrvno.
Hladan ultimatum za kraj
Nakon što je izbacila sav bijes i bol zbog gubitka sina, Mirjana joj je postavila jasan i brutalan ultimatum. Dala joj je do znanja da joj je jedini spas bijeg glavom bez obzira te da od tog trenutka za nju više ne postoji.
"Bježi odavde, što prije i što dalje, koliko god te noge nose. A ja ću se praviti da si mrtva", oštro joj je zaprijetila Mirjana na odlasku.