Mirjana je odlučila potražiti Katu i otvoreno joj dati do znanja da za nju više nema mjesta ni mira, jasno joj poručivši da su joj dani odbrojani.

U naletu čiste mržnje, Mirjana joj je bez zadrške priznala stravičnu istinu – tražila je da joj se presudi još dok je bila u zatvoru kako bi joj se skratile muke, no njezin je krvnik, kako kaže, previše uživao u mučenju. Bez trunke suosjećanja, sasula joj je u lice riječi koje lede krv u žilama.