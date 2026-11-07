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Divlje pčele

Mirjana o Katarini: 'Još će sad ispasti neki heroj, nema šanse da se izvuće'

Nakon teške drame u kojoj je Katarina ranjena tijekom bijega iz zatvora, vijesti su brzo stigle do obitelji Vukas. U najtežim trenucima, dok se Katarina bori za život u bolnici u Splitu, Mirjana je pokazala svoje pravo, bezobrazno i zlobno lice te šokirala sve prisutne svojim ispadom

RTL.hr
07.11.2026 16:00

Šokantna reakcija

Dok su mnogi bili izvan sebe od brige za Katarinin život, pravi razmjeri Mirjanine zlobe postali su jasni kada je saznala cijelu istinu o onome što se događalo. Umjesto barem trunke suosjećanja zbog teške prostrijelne rane, Mirjana je reagirala s otvorenim prezirom. "Još će sad ispasti neki heroj. Ma, ona je to sve namjestila. Nema šanse da se izvuče", izgovorila je puna gorčine pred Antom.

Suočena s činjenicom da je Katarina zapravo spasila kćer generala, Mirjana nije mogla sakriti svoj bijes. "Kaznit će ju kao primjer drugima", dodala je zlobno, nadajući se najgorem ishodu za ženu koju krivi za sve obiteljske nedaće i smrt svoga sina Petra.

Teške riječi

Na njezine riječi pune mržnje, Ante ju je pokušao smiriti i ukazati na ozbiljnost situacije, no Mirjana je bila potpuno nezaustavljiva. Pokazivala je samo nevjerojatnu hladnoću i prijezir prema cijeloj drami u kojoj se našla Katarina.

Mirjana, Petar i Cvita, Divlje pčele
Mirjana, Petar i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Situacija je dodatno eskalirala kada je u prostoriju ušla Tereza, zabrinuto pitajući kako je Katarina nakon ranjavanja. Umjesto da smiri strasti, Mirjana joj je bez imalo okolišanja i srama bezobrazno odbrusila: "Crkla dabogda!"

Šokirana Tereza pitala ju je zašto govori takve grozote, na što je Mirjana reagirala još oštrije i napadački. Htjela joj je jasno dati do znanja da za Katarinu nema i nikada neće biti mjesta za oprost u njihovoj kući.

Bez trunke suosjećanja

"A šta je? Ti si sad postala neka svetica? Pa ta žena ti je ubila brata! Koliko to puta trebam reći?", urlala je Mirjana, potpuno izvan kontrole, bacajući teške uvrede na Terezinu reakciju. Iako su svi u prostoriji osjetili ogromnu nelagodu, njezin bijes bio je itekako opipljiv i nitko ju nije mogao zaustaviti.

Ante Vukas, Divlje pčele
Ante Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL.hr

Nije pokazala ni najmanje žaljenje zbog svojih strašnih riječi, već je odlučila zadati završni udarac. "Što se mene tiče, može crknuti u najgorim mukama", zaključila je.

Sada kada je istina o Mirjaninoj nemilosrdnosti i mržnji ponovno izašla na vidjelo, ostaje za vidjeti kako će proteći daljnji obiteljski odnosi unutar zidova njihove kuće. Jedno je sigurno, Mirjana neće dopustiti da Katarina u ičijim očima postane heroj.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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