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Divlje pčele

Mirjana očitala lekciju Terezi zbog njezine veze s Nevenom

Obitelj Vukas nastavlja se suočavati s brojnim izazovima, a u novoj epizodi u središtu pozornosti našla se Tereza. Njezina majka Mirjana jasno joj daje do znanja da obitelj ne odobrava njezinu vezu s tužiteljem Nevenom, tvrdeći da trenutak za ljubav nikako nije prikladan.

RTL.hr
14.11.2026 08:00

Obiteljski problemi i snažno protivljenje

Mirjana odlučuje otvoreno razgovarati s Terezom o njezinoj romansi s Nevenom. Jasno joj daje do znanja da se obitelj oštro protivi njihovoj vezi, posebno zbog komplicirane i teške situacije u kojoj se svi trenutno nalaze.

"Marka treba ženiti, a žena koja ti je ubila brata sada je na slobodi i nije sad vrijeme da nas provociraš", objašnjava joj Mirjana bez okolišanja, dodajući kako obitelj mora ostati ujedinjena pred novim problemima. Mirjana također naglašava da Neven nije prikladan izbor jer je obitelj u sporu s njim.

Majčina oštra lekcija

Pokušavajući objasniti majci da ju Neven usrećuje i brani njegove postupke, Tereza nailazi na zid apsolutnog nerazumijevanja. Mirjana smatra da bi dovođenje Nevena u kuću samo donijelo dodatni nemir u već ionako napetu svakodnevicu.

Mirjana, Neven i Tereza, Divlje pčele
Mirjana, Neven i Tereza, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ako ti njega sad nama dovedeš u kuću, pa mi nikad nećemo imati mira. Nije nikako vrijeme da dolijevamo ulje na vatru", govori joj Mirjana u nadi da će urazumiti kćer i spriječiti daljnje komplikacije u kući.

Terezina očajnička molba

Iako je itekako svjesna obiteljskih previranja, Terezi jako teško pada majčino uplitanje u njezin ljubavni život. Prisjeća se i ranijih majčinih promašaja pri odabiru partnera za nju, napominjući kako ju je ranije tjerala u vezu koja je loše završila.

Neven, Tereza i Ante, Divlje pčele
Neven, Tereza i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

"Ja stvarno ne želim stvarati probleme, ali ja bih samo htjela biti sretna", govori joj Tereza iz srca te očajnički dodaje: "Ja te molim da me ne tjeraš da moram birati između svoje sreće i familije."

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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