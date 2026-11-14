Mirjana očitala lekciju Terezi zbog njezine veze s Nevenom

Obiteljski problemi i snažno protivljenje
Mirjana odlučuje otvoreno razgovarati s Terezom o njezinoj romansi s Nevenom. Jasno joj daje do znanja da se obitelj oštro protivi njihovoj vezi, posebno zbog komplicirane i teške situacije u kojoj se svi trenutno nalaze.
"Marka treba ženiti, a žena koja ti je ubila brata sada je na slobodi i nije sad vrijeme da nas provociraš", objašnjava joj Mirjana bez okolišanja, dodajući kako obitelj mora ostati ujedinjena pred novim problemima. Mirjana također naglašava da Neven nije prikladan izbor jer je obitelj u sporu s njim.
Majčina oštra lekcija
Pokušavajući objasniti majci da ju Neven usrećuje i brani njegove postupke, Tereza nailazi na zid apsolutnog nerazumijevanja. Mirjana smatra da bi dovođenje Nevena u kuću samo donijelo dodatni nemir u već ionako napetu svakodnevicu.
"Ako ti njega sad nama dovedeš u kuću, pa mi nikad nećemo imati mira. Nije nikako vrijeme da dolijevamo ulje na vatru", govori joj Mirjana u nadi da će urazumiti kćer i spriječiti daljnje komplikacije u kući.
Terezina očajnička molba
Iako je itekako svjesna obiteljskih previranja, Terezi jako teško pada majčino uplitanje u njezin ljubavni život. Prisjeća se i ranijih majčinih promašaja pri odabiru partnera za nju, napominjući kako ju je ranije tjerala u vezu koja je loše završila.
"Ja stvarno ne želim stvarati probleme, ali ja bih samo htjela biti sretna", govori joj Tereza iz srca te očajnički dodaje: "Ja te molim da me ne tjeraš da moram birati između svoje sreće i familije."
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