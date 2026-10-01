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Divlje pčele

Mirjana optužila Cvitu da preuzima kontrolu nad obitelji: 'Čekala je trenutak da svima zapovijeda'

Odnosi pod krovom Vukasovih daleko su od idiličnih. Mirjana otvoreno izražava nezadovoljstvo zbog promjena koje su nastupile otkako je glava obitelji, Ante, privremeno odsutan, a kontrolu preuzeo Nikola uz podršku supruge Cvite

RTL
01.10.2026 20:30

Okršaj oko imena djeteta

Mirjana ogorčeno prepričava Marku najnoviji potez svoje snahe. Naime, Cvita je izrazila želju da se djetetu promijeni ime, usprotivivši se ranijoj odluci da se dječak zove Petar. Mirjana je u nevjerici konstatirala kako je Cvita "luda žena" te je preispitivala odluku obitelji da je uopće prime u kuću.

U razgovoru s Markom, Mirjana ističe kako Nikola uopće ne reagira na Cvitine zahtjeve, optužujući ga da je slijep i da dopušta da ga supruga vrti oko malog prsta. Prema Mirjaninim riječima, Cvita je samo čekala pravi trenutak kada će početi zapovijedati svima u kući, a sada taj trenutak obilato koristi.

Miješanje žena u obiteljske poslove

Osim neslaganja oko privatnih, obiteljskih odluka, Mirjanu posebno smeta Cvitino uplitanje u poslovne stvari. Tijekom obiteljskog okupljanja, Cvita je inzistirala na tome da svi članovi obitelji, uključujući i nju, budu upućeni u financijske probleme s kojima se suočava Nikolin posao.

Mirjana Vukas
Mirjana Vukas FOTO: RTL

Mirjana se oštro usprotivila takvoj praksi, naglasivši kako se u njihovoj kući žene nikada nisu na taj način miješale u posao. Istaknula je kako je i ona nekada razgovarala s Antom o poslovnim potezima, ali isključivo u četiri oka, a ne pred cijelim stolom.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Svjesna da gubi kontrolu nad situacijom u vlastitom domu, Mirjana u povjerenju traži od Marka da o svemu obavijesti Antu. Uputila ga je da prilikom idućeg tajnog susreta prenese Anti kako su se Nikola i Cvita potpuno oteli kontroli te kako im netko napokon mora stati na kraj i pokazati im gdje im je zapravo mjesto. Mirjana očito polaže sve nade u Antin povratak, vjerujući da će on jedini znati kako uspostaviti stari red i disciplinu u kući iz koje polako nestaje dosadašnji način života.

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Divlje pčele

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