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Divlje pčele

Mirjana optužila Ivicu za napad, ali nitko joj ne vjeruje! Nikola odlučio saznati istinu

Nikola je došao kod Jakova provjeriti ozbiljne optužbe. Iako je Mirjana tvrdila da ju je Ivica fizički napao, neočekivani obrat donio je sumnju u njezine riječi

RTL.hr
21.10.2026 21:00

Nikola je odlučio uzeti stvari u svoje ruke te je posjetio Jakova kako bi saznao što se točno dogodilo. Zanimalo ga je li Ivica zaista digao ruku na Mirjanu kada je hodao po Vrilu i vratio se na mjesto događaja gdje je htio upucati Antu, s obzirom na to da su optužbe bile izrazito teške i ozbiljne.

Ubrzo nakon toga, pojavio se i sam Ivica koji je odlučno negirao sve navode. Jakovu je mirno objasnio da Mirjana izmišlja te da je on tijekom tog susreta samo produžio ravno, bez ikakvog fizičkog kontakta ili sukoba.

Mirjanina neopravdana histerija

Svi prisutni ubrzo su zaključili da Mirjana samo histerizira i stvara dramu bez razloga, no situacija je zapravo bila puno složenija. Ono što je najzanimljivije u cijelom zapletu jest činjenica da Mirjana ovoga puta uopće nije lagala, ali joj zbog njezina ponašanja nitko iz obitelji nije htio povjerovati.

Ivica Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele
Ivica Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Povratak iz bolnice

Podsjetimo, Ivica je tek nedavno izašao iz psihijatrijske bolnice u kojoj je proveo dugih šest godina. Njegov boravak u toj ustanovi uslijedio je nakon teškog incidenta u kojem je pokušao ubiti Antu Vukasa, što i danas baca sumnju na svaki njegov potez i otežava mu povratak u normalan život.

Njegov dolazak kući ponovno je unio nemir među mještane Vrila. Ova najnovija situacija s Mirjanom samo potvrđuje da duhovi prošlosti još uvijek nisu zaboravljeni te da će Ivica morati uložiti veliki trud kako bi dokazao da se promijenio.

Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele
Jakov i Ivica Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Hoće li se prava istina o Mirjaninom napadu naposljetku otkriti i kako će to utjecati na Ivicu?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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