Mirjana ošamarila Cvitu zbog imena djeteta, a ona joj uzvratila jezivom prijetnjom: 'Idući put ostat ćeš bez te ruke'

Gledatelji su imali priliku svjedočiti šokantnom trenutku u kojem se snaha i svekrva, Cvita i Mirjana Vukas, otvoreno sukobljavaju oko krštenja djeteta

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Scena započinje naizgled bezazlenim i nježnim trenutkom. Cvita tepa svom malom djetetu, nazivajući ga "moj mali Andrija". Taj nježni majčinski trenutak grubo prekida Mirjana, koja nepozvana ulazi u sobu i odmah napada Cvitu pitanjem zašto dijete zove tim imenom. Mirjana, stroga i nepokolebljiva, već je ranije odredila da se njezin unuk mora zvati Petar, po svom pokojnom stricu. Cvita se, međutim, ne povlači pred svekrvom. Hrabro joj odgovara kako je već razgovarala sa svojim suprugom Nikolom te da je on pristao da se dijete na krštenju nazove Andrija. Njezina odlučnost da djetetu ne da ime Petar proizlazi iz dubokog prezira prema čovjeku koji je ozbiljno naštetio njezinoj sestre te ne želi da njezin sin ima ikakve veze s njim niti da nosi njegovo ime.

Šamar koji je odjeknuo

Ove riječi bile su kap koja je prelila čašu za Mirjanu. Suočena s uvredom na račun svog pokojnog sina, Mirjana gubi kontrolu. Mirjana odvaljuje snažan šamar Cviti.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana Vukas FOTO: RTL