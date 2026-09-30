Mirjana ošamarila Cvitu zbog imena djeteta, a ona joj uzvratila jezivom prijetnjom: 'Idući put ostat ćeš bez te ruke'

Scena započinje naizgled bezazlenim i nježnim trenutkom. Cvita tepa svom malom djetetu, nazivajući ga "moj mali Andrija". Taj nježni majčinski trenutak grubo prekida Mirjana, koja nepozvana ulazi u sobu i odmah napada Cvitu pitanjem zašto dijete zove tim imenom. Mirjana, stroga i nepokolebljiva, već je ranije odredila da se njezin unuk mora zvati Petar, po svom pokojnom stricu.
Cvita se, međutim, ne povlači pred svekrvom. Hrabro joj odgovara kako je već razgovarala sa svojim suprugom Nikolom te da je on pristao da se dijete na krštenju nazove Andrija. Njezina odlučnost da djetetu ne da ime Petar proizlazi iz dubokog prezira prema čovjeku koji je ozbiljno naštetio njezinoj sestre te ne želi da njezin sin ima ikakve veze s njim niti da nosi njegovo ime.
Šamar koji je odjeknuo
Ove riječi bile su kap koja je prelila čašu za Mirjanu. Suočena s uvredom na račun svog pokojnog sina, Mirjana gubi kontrolu. Mirjana odvaljuje snažan šamar Cviti.
Mirjana ledenim tonom, ali punim bijesa, jasno daje do znanja tko vlada u toj kući. "Moj unuk se zove Petar po svom stricu i tako ćemo ga krstiti", ne ostavljajući prostor za daljnju raspravu. Pritom izdaje i strogo upozorenje da se pod njezinim krovom više nikada ne smije spomenuti ime Katarine Runje.
Cvita joj je, zaklevši se na grob svojih roditelja, rekla da će idući put kada se usudi proturječiti na ovakav način "ostati bez te ruke", nakon čega Mirjana odlazi iz prostorije.
Ostaje za vidjeti kako će Nikola reagirati kada sazna za ovaj brutalni ispad svoje majke prema njegovoj supruzi i hoće li Cvita uspjeti izgurati svoju želju da zaštiti dijete od zlobne Mirjane.
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