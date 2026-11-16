Oštre riječi
Mirjana je dočekala Cvitu s jasnom porukom, oštro joj zamjerajući što je stala uz sestru Katarinu. U žustroj raspravi ponovno ju je podsjetila na prošlost, poručivši Cviti da je može biti sram zbog njezinih postupaka.
"Nisam ja s tobom gotova, sram te može biti", zaprijetila joj je Mirjana, jasno dajući do znanja da sukob između dviju obitelji neće tako brzo završiti i da neće prešutjeti njezinu odluku da brani sestru.
Cvitin odgovor
Unatoč neočekivanim prijetnjama, Cvita nije ustuknula pred Mirjanom. Odlučno je stala u obranu svoje obitelji, istaknuvši da jednostavno brani svoju rođenu sestru u najtežim trenucima.
Iskoristila je priliku i da pošalje jasnu poruku Anti preko Mirjane. "Reci Anti, ako još jednom priđe mojoj sestri s pištoljem i bez njega, imat će posla sa mnom", hrabro joj je odbrusila Cvita, zanemarivši strah.
Duboki jaz
Mirjana je ostala zatečena Cvitinim drskim stavom i njezinom nepopustljivošću, pitajući se naglas kome se ona točno tako obraća. Ovaj otvoreni verbalni okršaj samo je dodatno produbio već postojeći jaz između dviju zaraćenih strana.
Kako će Ante reagirati kada čuje Cvitine riječi i hoće li se prijetnje ostvariti, ovisi o tome hoće li obitelji uspjeti pronaći barem minimum razumijevanja.
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