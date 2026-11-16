Napetosti u selu ne prestaju nakon Katarinina povratka. Njezina sestra Cvita našla se na meti oštrih kritika i prijetnji, a najdalje je otišla Mirjana koja joj ne može oprostiti podršku ženi koju smatra ubojicom.

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Oštre riječi

Mirjana je dočekala Cvitu s jasnom porukom, oštro joj zamjerajući što je stala uz sestru Katarinu. U žustroj raspravi ponovno ju je podsjetila na prošlost, poručivši Cviti da je može biti sram zbog njezinih postupaka. "Nisam ja s tobom gotova, sram te može biti", zaprijetila joj je Mirjana, jasno dajući do znanja da sukob između dviju obitelji neće tako brzo završiti i da neće prešutjeti njezinu odluku da brani sestru.

Cvitin odgovor

Unatoč neočekivanim prijetnjama, Cvita nije ustuknula pred Mirjanom. Odlučno je stala u obranu svoje obitelji, istaknuvši da jednostavno brani svoju rođenu sestru u najtežim trenucima.

icon-expand icon-close icon-close Milan, Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Iskoristila je priliku i da pošalje jasnu poruku Anti preko Mirjane. "Reci Anti, ako još jednom priđe mojoj sestri s pištoljem i bez njega, imat će posla sa mnom", hrabro joj je odbrusila Cvita, zanemarivši strah.

Duboki jaz