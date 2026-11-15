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Divlje pčele

Mirjana planira otrovati Katarinu i priznaje sve Anti

Ante i Mirjana ne skrivaju bijes zbog njezinog oslobađanja te otvoreno planiraju brutalnu osvetu.

RTL.hr
15.11.2026 21:00

Bijes zbog Katinog povratka

Povratak Kate u selo izazvao je nemir među mještanima i probudio stare rane. Dok su joj sestre i prijatelji sa suosjećanjem pružili podršku i zaželjeli dobrodošlicu, njezini neprijatelji nisu nimalo sretni zbog njezinog izlaska na slobodu.

Ante i Mirjana od samog početka ne skrivaju nezadovoljstvo razvojem događaja. Njihova mržnja tjera ih na kovanje novih, opasnih planova koji bi mogli zauvijek promijeniti sudbinu svih uključenih.

Razgovor prepun napetosti

U napetom razgovoru nasamo, Ante zabrinuto ispituje Mirjanu o njezinim idućim potezima. Pokušao ju je odgovoriti od ishitrenih odluka i podsjetio ju je na prošle greške te upozorio na posljedice.

"Što ćeš napraviti? Naći nekoga da je upuca? Samo se sjeti kako to završilo prošli put", upozorio ju je Ante, dajući joj do znanja da nasilje oružjem možda nije najbolje rješenje u ovoj delikatnoj situaciji.

Mirjana, Ante i Katarina, Divlje pčele
Mirjana, Ante i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Mračni plan za Katu

Ipak, Mirjana je imala potpuno drugačiji, mnogo mračniji i tiši plan kako bi se riješila Kate jednom zauvijek. Njezin plan ne uključuje oružje, već nešto mnogo podmuklije.

"Nećeš, otrovat ću je", poručila je kratko i hladnokrvno Anti, dajući mu do znanja koliko je ozbiljna u svojoj smrtonosnoj namjeri.

Hoće li Mirjana doista ostvariti svoj mračni plan i otrovati Katu ili će je Ante uspjeti spriječiti prije nego što bude prekasno?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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