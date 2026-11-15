Mirjana planira otrovati Katarinu i priznaje sve Anti

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Bijes zbog Katinog povratka

Povratak Kate u selo izazvao je nemir među mještanima i probudio stare rane. Dok su joj sestre i prijatelji sa suosjećanjem pružili podršku i zaželjeli dobrodošlicu, njezini neprijatelji nisu nimalo sretni zbog njezinog izlaska na slobodu. Ante i Mirjana od samog početka ne skrivaju nezadovoljstvo razvojem događaja. Njihova mržnja tjera ih na kovanje novih, opasnih planova koji bi mogli zauvijek promijeniti sudbinu svih uključenih.

Razgovor prepun napetosti

U napetom razgovoru nasamo, Ante zabrinuto ispituje Mirjanu o njezinim idućim potezima. Pokušao ju je odgovoriti od ishitrenih odluka i podsjetio ju je na prošle greške te upozorio na posljedice. "Što ćeš napraviti? Naći nekoga da je upuca? Samo se sjeti kako to završilo prošli put", upozorio ju je Ante, dajući joj do znanja da nasilje oružjem možda nije najbolje rješenje u ovoj delikatnoj situaciji.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana, Ante i Katarina, Divlje pčele FOTO: RTL

Mračni plan za Katu