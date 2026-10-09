Mirjana posjeti Katu u zatvoru, a Veljko se vraća iz Amerike

Uplakana Jelica vraca se kuci te od roditelja doznaje da je Anđelko zaljubljen u nju. Filip neočekivano posjeti Zoru, a ona ga odbija. Na odlasku, sukobi se s Marinom koji mu zaprijeti. Filip mu ponudi novac za Zoru.

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele' .

Marko otkriva Čavki da zna za njega i Terezu te mu daje ultimatum. Krneta se i dalje nastavlja iskaljivati na zatvorenicama, a Katu još uvijek drži u samici.

U skrovištu, Ante i Veselinovic slave jer bi Ante mogao uskoro dobiti svoju slobodu. Mirjana neočekivano stiže u zatvor i zatraži susret s Katarinom.