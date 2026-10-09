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Divlje pčele

Mirjana posjeti Katu u zatvoru, a Veljko se vraća iz Amerike

Uplakana Jelica vraca se kuci te od roditelja doznaje da je Anđelko zaljubljen u nju. Marko otkriva Čavki da zna za njega i Terezu te mu daje ultimatum. Veljko se vraća u Vrilo iz Amerike i mještane očarava pričama o svojim avanturama

RTL.hr
09.10.2026 11:14

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova epizoda serije 'Divlje pčele'.

Uplakana Jelica vraca se kuci te od roditelja doznaje da je Anđelko zaljubljen u nju. Filip neočekivano posjeti Zoru, a ona ga odbija. Na odlasku, sukobi se s Marinom koji mu zaprijeti. Filip mu ponudi novac za Zoru.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Marko otkriva Čavki da zna za njega i Terezu te mu daje ultimatum. Krneta se i dalje nastavlja iskaljivati na zatvorenicama, a Katu još uvijek drži u samici.

U skrovištu, Ante i Veselinovic slave jer bi Ante mogao uskoro dobiti svoju slobodu. Mirjana neočekivano stiže u zatvor i zatraži susret s Katarinom.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Veljko se vraća u Vrilo iz Amerike i mještane očarava pričama o svojim avanturama.

Filip slaže Zori da ju je Marino prodao...

'Divlje pčele' na rasporedu su večeras od 20.15 sati na RTL-u. Epizoda je već dostupna na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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Divlje pčele

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