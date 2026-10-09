Mirjana posjetila pretučenu Katarinu u samici, Krneti izdala zastrašujuću naredbu:' Najbolje bi bilo da joj se skrate muke. I to što prije'

Mjesta poput zatvora često skrivaju najteže sudbine, a to je na svojoj koži osjetila pretučena Katarina. Njezini zatvorski dani pretvorili su se u noćnu moru nakon što je Mirjana odlučila osobno provjeriti glasine koje kruže mjestom. Zatečeni čuvar Lazar Krneta našao se usred napetog sukoba dviju žena

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Zahtjev za ulazak u samicu

Sve je počelo kada je do Mirjane došla vijest koja ju je potpuno razbjesnila. Cvita je, naime, ispričala Feridi kako Katarina u zatvoru zapravo uživa u koliko toliko datim povlasticama i da pokušava izvući najbolje iz cijele situacije. "Kakve ja to čujem vijesti da je Katarini ovdje kao u banji, da se šeće po friškom zraku, pa onda malo grebe motikom po zemlji, a čujem da se sprema i nova žalba", suočila je Mirjana zatvorskog čuvara Krnetu sa svojim saznanjima. Odlučna u namjeri da se sama uvjeri u stanje stvari, zatražila je hitan posjet bolesnoj ženi. "Meni riječi nisu dovoljne. Hoću vidjeti svojim očima", oštro je zahtijevala. Iako se Krneta u početku pokušao izvući govoreći da je ne može voditi u samicu, njezina jasna naredba: "Odvest ćeš me do nje".

Susret u mraku i jezive posljedice

Dolazak do ćelije otkrio je potresan prizor potpuno pretučene i iscrpljene Katarine u lošem zdravstvenom stanju. U tom kratkom trenutku, Katarina je primijetila svoju mračnu posjetiteljicu prije nego što je Mirjana naglo nestala iz njezina vidokruga. Katarina je kasnije ispričala Krneti koga je vidjela, no on je sve brzo pokušao zataškati. Uvjeravao ju je da samo ima visoku temperaturu i da zbog toga halucinira, potpuno negirajući Mirjaninu prisutnost.

icon-expand icon-close icon-close Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana, međutim, nije krila zgražanje onim što je zatekla, jasno dajući do znanja da takav oblik stravičnog zlostavljanja nije bio dio njezina prvotnog plana. "Nisam se ja došla stalno družiti, što sam imala za vidjeti sam vidjela", odbrusila je hladno čuvaru. Krneta se pokušao opravdati tvrdeći da je to zapravo najveća moguća kazna za nju te da je sretna što je uopće jedva živa, naglašavajući kako Katarina sada barem zna tko stoji iza njezine patnje.

Stroga naredba

"Za razliku od tebe, ja ne uživam u prizorima mučenja žena", jasno mu je poručila Mirjana, zabrinuto dodajući: "A i prepoznala me. Vidjela me." Svjesna teške situacije u kojoj se našla, iznijela je svoj konačni i prilično zastrašujući zahtjev čuvaru. "Nije to ono što sam ja tebe tražila. Najbolje bi bilo da joj se skrate muke. I to što prije", zatražila je hladno i otišla.

icon-expand Katarina Runje, Divlje pčele FOTO: RTL