Mirjana priznala Anti mračnu tajnu: Naručila je Katarinino ubojstvo

Suočavanje u kući
Ante je tražio odgovore, a dobio je saznanja o hororu koji je njegova supruga orkestrirala. Mirjana, koja više nije htjela skrivati svoje prave namjere, odlučila je otkriti pravi razlog Katarinina stravičnog tretmana u zatvoru.
"Nisam tražila samo da ju muči, htjela sam da ju ubije", započela je Mirjana, hladno priznajući svoje postupke. Objasnila je kako je Krneta po njezinom nalogu Katarinu godinama brutalno tretirao, pretvorivši njezin boravak iza rešetaka u neizdrživ pakao.
Tragična pogreška i šok
Ante je bio potpuno zatečen Mirjaninim riječima. Očekivao je obično objašnjenje, a dobio priznanje o naručenom ubojstvu. Mirjana mu je otkrila da je naručila Katarininu smrt još na suđenju, no njezin je mračni plan pošao po zlu.
Umjesto Katarine, tada je tragično ubijena Teodora. Ante je u nevjerici slušao surovu realnost onoga što je njegova supruga učinila u želji za osvetom.
Neočekivani obrat
Očajna Mirjana pokušala je opravdati svoje postupke, naglasivši da je samo htjela ukloniti ženu za koju smatra da im je uništila živote. Dodala je i kako je Krneta bio tek običan pijun u njezinoj opasnoj igri moći.
Nakon svega što je čuo, Ante isprva nije mogao doći k sebi od stravičnog zločina svoje supruge. Bio je u potpunom šoku, vidno uznemiren i bez riječi. No, umjesto osude, bijesa ili poziva policiji, dogodio se potpuno neočekivan trenutak - Ante je privukao Mirjanu i strastveno je poljubio.
Ostaje za vidjeti kako će se supružnici dalje nositi s ovom krvavom tajnom koju sada oboje dijele. Pravda za zlostavljanu Katarinu djeluje sve dalje, dok obitelj tone u još dublji mrak.
Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.