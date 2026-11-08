Mirjana priznala Anti mračnu tajnu: Naručila je Katarinino ubojstvo

Nakon što su obiteljske napetosti dosegnule vrhunac, Mirjana je odlučila prekinuti šutnju. U napetom razgovoru s Antom iznijela je jezive detalje o tome kako upravo ona stoji iza zlostavljanja koje je provodio upravitelj Lazar Krneta

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Suočavanje u kući

Ante je tražio odgovore, a dobio je saznanja o hororu koji je njegova supruga orkestrirala. Mirjana, koja više nije htjela skrivati svoje prave namjere, odlučila je otkriti pravi razlog Katarinina stravičnog tretmana u zatvoru. "Nisam tražila samo da ju muči, htjela sam da ju ubije", započela je Mirjana, hladno priznajući svoje postupke. Objasnila je kako je Krneta po njezinom nalogu Katarinu godinama brutalno tretirao, pretvorivši njezin boravak iza rešetaka u neizdrživ pakao.

Tragična pogreška i šok

Ante je bio potpuno zatečen Mirjaninim riječima. Očekivao je obično objašnjenje, a dobio priznanje o naručenom ubojstvu. Mirjana mu je otkrila da je naručila Katarininu smrt još na suđenju, no njezin je mračni plan pošao po zlu. Umjesto Katarine, tada je tragično ubijena Teodora. Ante je u nevjerici slušao surovu realnost onoga što je njegova supruga učinila u želji za osvetom.

icon-expand icon-close icon-close Katarina i Teodora FOTO: RTL

Neočekivani obrat

Očajna Mirjana pokušala je opravdati svoje postupke, naglasivši da je samo htjela ukloniti ženu za koju smatra da im je uništila živote. Dodala je i kako je Krneta bio tek običan pijun u njezinoj opasnoj igri moći. Nakon svega što je čuo, Ante isprva nije mogao doći k sebi od stravičnog zločina svoje supruge. Bio je u potpunom šoku, vidno uznemiren i bez riječi. No, umjesto osude, bijesa ili poziva policiji, dogodio se potpuno neočekivan trenutak - Ante je privukao Mirjanu i strastveno je poljubio.

icon-expand Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL