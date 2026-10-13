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Divlje pčele

Mirjana se sukobila s Cvitom zbog odgoja malog Petra! Poručila joj: 'Tvoj sin ima ime, zove se Petar Vukas!'

Večernja rutina spremanja djeteta na spavanje pretvorila se u obiteljsku raspravu. Dok Cvita pokušava uspavati malog Petra i smiriti ga pričama, Mirjana oštro reagira na njezine odgojne metode, prigovarajući da dijete ostaje prekasno budno

RTL
13.10.2026 21:30

Pitanje društva i ponašanja

Cvita želi da njezin sin odrasta skromno i nauči živjeti s ostalima u mjestu. Trudi se usaditi mu poniznost i dobro vladanje kako bi jednoga dana postao pošten čovjek. "Ja želim da moj sin bude pošten, dobar čovjek, a to se uči sa skromnošću, s poniznošću i dobrim vladanjem", jasno joj je dala do znanja Cvita tijekom prepirke.

Međutim, Mirjani se taj pristup nimalo ne sviđa i optužuje Cvitu da dječaka gura u krivom smjeru. Ona smatra da se od djeteta pokušava napraviti "nekog seljačina" i oštro se protivi njegovom druženju s lokalnom djecom, naglašavajući da to nije dobro za njega. "Ako se tebi druži s tim svijetom, pa ti se druži, a njega drži što dalje", odbrusila joj je Mirjana bez zadrške.

Andrija Vukas, Divlje pčele
Andrija Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Nasljeđe obitelji Vukas

Mirjana inzistira na tome da je dječak Vukas i da bi se prema tome trebao držati podalje od običnog seoskog svijeta. Posebno joj smeta što Cvita u svakodnevnom govoru stalno koristi izraz "moj sin", zaboravljajući na važnost njegovog pravog imena i moćnog obiteljskog nasljeđa koje nosi.

Mirjana i Cvita, Divlje pčele
Mirjana i Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Zbog toga ju je odlučila oštro podsjetiti da dječak ima svoje pravo ime i status. "Stalno čujem kako govoriš 'moj sin'. Tvoj sin ima ime, zove se Petar Vukas. Ne zaboravi to", zaključila je Mirjana s visoka, ne ostavljajući prostora za kompromis.

Ove potpuno suprotstavljene vizije o budućnosti i društvenom statusu malog Petra stvaraju sve veću, gotovo opipljivu napetost u kući. Ostaje za vidjeti hoće li dvije žene uspjeti pronaći zajednički jezik ili će se dogovor oko daljnjeg odgoja dječaka pretvoriti u trajni obiteljski rat.

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Divlje pčele

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