Mirjana se sukobila s Cvitom zbog odgoja malog Petra! Poručila joj: 'Tvoj sin ima ime, zove se Petar Vukas!'

Pitanje društva i ponašanja
Cvita želi da njezin sin odrasta skromno i nauči živjeti s ostalima u mjestu. Trudi se usaditi mu poniznost i dobro vladanje kako bi jednoga dana postao pošten čovjek. "Ja želim da moj sin bude pošten, dobar čovjek, a to se uči sa skromnošću, s poniznošću i dobrim vladanjem", jasno joj je dala do znanja Cvita tijekom prepirke.
Međutim, Mirjani se taj pristup nimalo ne sviđa i optužuje Cvitu da dječaka gura u krivom smjeru. Ona smatra da se od djeteta pokušava napraviti "nekog seljačina" i oštro se protivi njegovom druženju s lokalnom djecom, naglašavajući da to nije dobro za njega. "Ako se tebi druži s tim svijetom, pa ti se druži, a njega drži što dalje", odbrusila joj je Mirjana bez zadrške.
Nasljeđe obitelji Vukas
Mirjana inzistira na tome da je dječak Vukas i da bi se prema tome trebao držati podalje od običnog seoskog svijeta. Posebno joj smeta što Cvita u svakodnevnom govoru stalno koristi izraz "moj sin", zaboravljajući na važnost njegovog pravog imena i moćnog obiteljskog nasljeđa koje nosi.
Zbog toga ju je odlučila oštro podsjetiti da dječak ima svoje pravo ime i status. "Stalno čujem kako govoriš 'moj sin'. Tvoj sin ima ime, zove se Petar Vukas. Ne zaboravi to", zaključila je Mirjana s visoka, ne ostavljajući prostora za kompromis.
Ove potpuno suprotstavljene vizije o budućnosti i društvenom statusu malog Petra stvaraju sve veću, gotovo opipljivu napetost u kući. Ostaje za vidjeti hoće li dvije žene uspjeti pronaći zajednički jezik ili će se dogovor oko daljnjeg odgoja dječaka pretvoriti u trajni obiteljski rat.
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