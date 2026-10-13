Mirjana se sukobila s Cvitom zbog odgoja malog Petra! Poručila joj: 'Tvoj sin ima ime, zove se Petar Vukas!'

Cvita želi da njezin sin odrasta skromno i nauči živjeti s ostalima u mjestu. Trudi se usaditi mu poniznost i dobro vladanje kako bi jednoga dana postao pošten čovjek. "Ja želim da moj sin bude pošten, dobar čovjek, a to se uči sa skromnošću, s poniznošću i dobrim vladanjem", jasno joj je dala do znanja Cvita tijekom prepirke.

Međutim, Mirjani se taj pristup nimalo ne sviđa i optužuje Cvitu da dječaka gura u krivom smjeru. Ona smatra da se od djeteta pokušava napraviti "nekog seljačina" i oštro se protivi njegovom druženju s lokalnom djecom, naglašavajući da to nije dobro za njega. "Ako se tebi druži s tim svijetom, pa ti se druži, a njega drži što dalje", odbrusila joj je Mirjana bez zadrške.