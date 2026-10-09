Mirjana se želi pokazati kao savršena svekrva, pred Domenikom pokazuje svoje najbolje lice

Dok Domenika spremno priča o svojim svjetskim putovanjima, jasno dajući do znanja da dolazi iz imućne splitske obitelji, Mirjana ne propušta priliku prikazati se kao savršena svekrva. Domenika ne skriva svoje oduševljenje Istokom, a posebice Libanonom o kojem priča s puno strasti. "Kairo je lijep, ali meni je ipak najlipši Beirut. Ne biste vjerovali kakav je to grad, sve vrvi od života, ulice pune ljudi, kavane, restorani, čak i u pola noći", objašnjava Domenika, dok Tereza i Mirjana upijaju svaku njenu riječ.

Mirjana se posebno trudi ispasti ugodno društvo. Ubrzo im se pridružuje Cvita koja je krenula po sina u školu, a razgovor odmah skreće na malog Petra. Domenika oduševljeno komentira kako je dječak prekrasan i pravi Vukas, na što Mirjana s ponosom preuzima riječ. "Da si ti vidjela pokojnog brata Nikole, mog sina. Ma on ti je isti on kad je bio mali", govori Mirjana emotivno, potvrđujući da je dječak dobio ime upravo po njezinom tragično preminulom sinu Petru.

Kako bi zadržala pažnju na ugodnim temama i pokazala se u najboljem svjetlu, Mirjana brzo vraća razgovor na putovanja. "Ajde Domenika, pričaj nam dalje", nestrpljivo dodaje Mirjana, trudeći se stvoriti idiličnu atmosferu uoči predstojećeg vjenčanja.