Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Love Island Adria Divlje pčele Asia Express: Zmajeva ruta Specijalisti Zagreb Gospodin Savršeni Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Mirjana se želi pokazati kao savršena svekrva, pred Domenikom pokazuje svoje najbolje lice

Pripreme za vjenčanje uvijek sa sobom donose napetosti, ali i pokušaje ostavljanja najboljeg dojma. Obična kava s budućom snahom Domenikom pretvorila se u pravu predstavu u kojoj su glavne uloge preuzele Mirjana i Tereza

RTL
09.10.2026 14:00

Svjetska putnica u malom selu

Dok Domenika spremno priča o svojim svjetskim putovanjima, jasno dajući do znanja da dolazi iz imućne splitske obitelji, Mirjana ne propušta priliku prikazati se kao savršena svekrva. Domenika ne skriva svoje oduševljenje Istokom, a posebice Libanonom o kojem priča s puno strasti. "Kairo je lijep, ali meni je ipak najlipši Beirut. Ne biste vjerovali kakav je to grad, sve vrvi od života, ulice pune ljudi, kavane, restorani, čak i u pola noći", objašnjava Domenika, dok Tereza i Mirjana upijaju svaku njenu riječ.

Mirjana se posebno trudi ispasti ugodno društvo. Ubrzo im se pridružuje Cvita koja je krenula po sina u školu, a razgovor odmah skreće na malog Petra. Domenika oduševljeno komentira kako je dječak prekrasan i pravi Vukas, na što Mirjana s ponosom preuzima riječ. "Da si ti vidjela pokojnog brata Nikole, mog sina. Ma on ti je isti on kad je bio mali", govori Mirjana emotivno, potvrđujući da je dječak dobio ime upravo po njezinom tragično preminulom sinu Petru.

Kako bi zadržala pažnju na ugodnim temama i pokazala se u najboljem svjetlu, Mirjana brzo vraća razgovor na putovanja. "Ajde Domenika, pričaj nam dalje", nestrpljivo dodaje Mirjana, trudeći se stvoriti idiličnu atmosferu uoči predstojećeg vjenčanja.

Mirjana Vukas, Divlje pčele
Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Domenika spremno nastavlja s turističkim doživljajima, ali iznenađujuće priznaje da je slavne egipatske piramide nisu nimalo impresionirale. "Ma gdje je to od Velebita i ovdje od svega drugog. Ništa se ne vidi, to je samo pijesak i kamenje", zaključuje uz osmijeh.

Iako se Mirjana i Tereza trude djelovati zadivljeno i pristojno, sasvim je jasno da se ispod površine krije pažljivo isplanirana igra. Mirjana želi pod svaku cijenu ostaviti dojam moderne i tople svekrve, pazeći na svaki svoj korak pred bogatom splitskom snahom od koje bi jednoga dana mogla imati i koristi.

Ostaje za vidjeti koliko će ova obiteljska idila trajati nakon što svadbena zvona utihnu. Bolje pitanje je - hoće li Domenika saznati sve mračne tajne obitelji Vukas i prije samog vjenčanja?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

divlje pčele divlje pcele mirjana vukas domenika tadić
Divlje pčele

Ljubavni trokut u Vrilu! Jelica voli Jakova, a Anđelko je odlučan osvojiti njezino srce

Divlje pčele

Zora pokušala uvjeriti stanodavku da radi u tvornici, ali Olga nije nasjela na njezinu laž

Moglo bi te zanimati

Zabranjena ljubav ili velika obiteljska laž? Gledatelji sumnjaju da Tereza nije Antina kći!

Krneta zaprijetio Katarini i pokazao tko vlada zatvorom: 'Ja sam ovdje Bog i batina'

Marko i Domenika odredili datum vjenčanja! Pred obitelji pala velika odluka: 'Što prije, to bolje'

'Ovo je naša Lola iz pariškog predgrađa': Bogataš Filip potpuno zaluđen Zorom, iako ne zna njezino pravo ime

Jakov posjetio Katarinu u zatvoru, Krneta joj zabranio da ga viđa

Žestoki sukob Cvite i Mirjane zbog Andrije: 'Gledaj svoja posla, mi odlučujemo o svom djetetu!'

Pročitaj na Net.hr
Napustio nas avangardni roker: Prisjetite se najboljih trenutaka Gorana Bareta
Preminuo je Goran Bare
Dalibor je pobjednik ovotjedne 'Večere za 5': 'Nisam ovo uopće očekivao!'
Od arhitektonskih trikova do luksuznih vila: 'Dom po mom' s Lanom Pavić ove nedjelje na RTL-u
Čiste mu toalet, kuhaju, brinu o vešu: Diddy u zatvoru živi kao kralj! Čak mu i noge peru
Kakve ljepotice! Pogledajte tko je sinoć zablistao u Dubrovniku
Blanka ga odavno skinula, ali njezin bivši muž ne: Zašto Ruben još uvijek nosi vjenčani prsten?
A$AP Rocky stigao u Beograd: Pogledajte kakva je atmosferu napravio pred srpskom publikom
Ništa od koncerata Parnog valjka u listopadu i studenome: Sve odgodili, pjevač mora na operaciju
Poznati domaći dizajner oprašta se od svijeta mode: Otkrijte što vas još čeka u novoj RTL Sceni