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Divlje pčele

Mirjana u panici nazvala Krnetu: 'Hoćeš da ti i ja završimo u pržunu?'

Vijest o Katarininom bijegu iz zatvora potpuno je izbacila Mirjanu iz takta. Dok je cijela zemlja brujala o odbjeglim zatvorenicama, nju je mučilo samo jedno pitanje – što Katarina zna i koliko joj može nauditi ako ostane na slobodi?

RTL.hr
05.11.2026 07:00

Bijesna Mirjana

Nakon što su Katarina, Kristina i Eva uspješno pobjegle, dok Krneta odmah pokreće veliku potjeru, vijest o bijegu brzo je stigla i do Mirjane. Ona nije mogla sakriti svoj bijes i strah zbog novonastale situacije.

Odmah je okrenula broj zatvora i zatražila upravitelja Lazara Krnetu kako bi dobila odgovore na pitanja koja je muče i zbog kojih strahuje za vlastitu slobodu.

Oštre kritike upravitelju

Mirjana nije štedjela riječi kada je dobila Krnetu na telefon. "Lazare, kako ti je mogla pobjeći?", upitala ga je u nevjerici, dodajući oštru kritiku na njegov rad: "Ma kako ti vodiš zatvor?"

Njezin strah išao je i korak dalje, pa je posumnjala da bijeg nije slučajan. "Je li ona nešto saznala pa je zato pobjegla?", zabrinuto ga je ispitivala, tražeći hitne odgovore.

Divlje pčele
Divlje pčele FOTO: RTL

Ultimatum za Krnetu

Iako joj je Krneta pokušao objasniti da je potraga u tijeku, Mirjana nije imala strpljenja za izgovore. "Moraš je naći što prije. Znam da je potraga, pa piše u svim novinama, cijela zemlja o tome bruji", odbrusila mu je.

Njezin konačni zahtjev bio je jasan i zastrašujući. "Ne, ne živa ili mrtva, nego mora biti mrtva! Je li hoćeš da ti i ja završimo u pržunu?", zaprijetila je Mirjana, jasno dajući do znanja koliko je situacija ozbiljna.

Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele
Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjanine riječi otkrivaju da njezin strah nije bez razloga i da Katarinin bijeg za nju predstavlja mnogo više od obične potrage za odbjeglom zatvorenicom. Dok Krneta pokušava pronaći bjegunke prije nego što mu situacija potpuno izmakne kontroli, postaje jasno da Mirjana želi spriječiti Katarinu da progovori, pod svaku cijenu.

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Divlje pčele

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