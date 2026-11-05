Mirjana u panici nazvala Krnetu: 'Hoćeš da ti i ja završimo u pržunu?'

Vijest o Katarininom bijegu iz zatvora potpuno je izbacila Mirjanu iz takta. Dok je cijela zemlja brujala o odbjeglim zatvorenicama, nju je mučilo samo jedno pitanje – što Katarina zna i koliko joj može nauditi ako ostane na slobodi?

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Bijesna Mirjana

Nakon što su Katarina, Kristina i Eva uspješno pobjegle, dok Krneta odmah pokreće veliku potjeru, vijest o bijegu brzo je stigla i do Mirjane. Ona nije mogla sakriti svoj bijes i strah zbog novonastale situacije. Odmah je okrenula broj zatvora i zatražila upravitelja Lazara Krnetu kako bi dobila odgovore na pitanja koja je muče i zbog kojih strahuje za vlastitu slobodu.

Oštre kritike upravitelju

Mirjana nije štedjela riječi kada je dobila Krnetu na telefon. "Lazare, kako ti je mogla pobjeći?", upitala ga je u nevjerici, dodajući oštru kritiku na njegov rad: "Ma kako ti vodiš zatvor?" Njezin strah išao je i korak dalje, pa je posumnjala da bijeg nije slučajan. "Je li ona nešto saznala pa je zato pobjegla?", zabrinuto ga je ispitivala, tražeći hitne odgovore.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL

Ultimatum za Krnetu

Iako joj je Krneta pokušao objasniti da je potraga u tijeku, Mirjana nije imala strpljenja za izgovore. "Moraš je naći što prije. Znam da je potraga, pa piše u svim novinama, cijela zemlja o tome bruji", odbrusila mu je. Njezin konačni zahtjev bio je jasan i zastrašujući. "Ne, ne živa ili mrtva, nego mora biti mrtva! Je li hoćeš da ti i ja završimo u pržunu?", zaprijetila je Mirjana, jasno dajući do znanja koliko je situacija ozbiljna.

icon-expand Mirjana Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL