Divlje pčele

Mirjana uputila stravične prijetnje Cviti: 'Zabila si mi nož u leđa'

Suđenje za ubojstvo Petra Vukasa nastavlja potresati malo mjesto, a uzavrela atmosfera iz sudnice prelila se i na obiteljske odnose, prijeteći da će uništiti i posljednje preostale veze

31.05.2026 09:00

U središtu novog sukoba našle su se Mirjana, majka ubijenog Petra, i Cvita, sestra optužene Katarine. Nakon Cvitinog svjedočenja, Mirjana ju je suočila s teškim optužbama za izdaju, a njihov sukob eskalirao je do otvorenih prijetnji koje uključuju i Cvitino novorođeno dijete.

Izdaja i gorke riječi

Sukob je izbio neposredno nakon što je Cvita iznijela svoje viđenje događaja na sudu. Mirjana, slomljena od boli i uvjerena u krivnju Katarine i njezine obitelji, dočekala je Cvitu s lavinom optužbi. "Ti si meni zabila nož u leđa", rekla joj je bez okolišanja, jasno dajući do znanja da njezino svjedočenje smatra činom najveće izdaje.

Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Mirjana je optužila Cvitu da je na sudu iznosila laži o njezinom pokojnom sinu, dodatno kaljajući uspomenu na njega. "Kako bi trebala gledati? Pričaš laži o Petru", očajno je uzvratila Mirjana na pokušaj objašnjenja, odbijajući prihvatiti bilo kakvo opravdanje. Osjećaj izdanosti bio je potpun. "Ja sam ti vjerovala", poručila je Cviti, ističući kako je njezino povjerenje sada nepovratno uništeno. Za nju je Cvitin postupak bio jasan dokaz da "jabuka ne pada daleko od stabla", svrstavajući je uz sestre koje smatra odgovornima za smrt svog sina.

Mirjana, Divlje pčele FOTO: RTL

Ucjena djetetom kao posljednje oružje

Rasprava je dosegnula vrhunac kada je Mirjana, u naletu bijesa i nemoći, posegnula za najgorim mogućim oružjem - ucjenom koja uključuje Cvitino dijete. Upozorila je Cvitu da pazi što govori, jer posljedice mogu biti strašne ne samo za nju, već i za njezinu obitelj.

Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

"Pazite što ćete reći, jer ne samo da ću uzeti dite i otići što dalje odavde", zaprijetila je Mirjana, dodajući još mračniji element ucjeni: "Prije toga ću svima proširiti čije je." Ova stravična prijetnja otkrivanjem obiteljske tajne pokazuje dubinu ponora u koji su odnosi dviju obitelji pali. Mirjana je jasno poručila da je spremna uništiti sve pred sobom kako bi obranila čast svog sina, ne prezajući ni od uništenja Cvitinog života. Sukob je kasnije prepričala i drugima, žaleći se kako joj Cvita "pokazuje zube" kad god ostanu same.

