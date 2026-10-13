Mirjani je dosta Terezine tuge! Savjetovala joj da okrene novu stranicu u ljubavi

Suze unutar četiri zida
Tereza se potpuno povukla u sebe nakon što ju je ostavio Milan. Odbija izaći iz sobe, a Mirjana jasno primjećuje njezine suze i pita je: "Ti misliš da ja ne vidim da si plakala?" Tereza na to nespretno tvrdi: "Ma nisam plakala, oči me peku zadnjih dana." Pokušava je potaknuti da napokon izađe iz svoja četiri zida predlošivši joj da se pridruži na večeri kako bi skrenula misli.
Pokušavajući je ohrabriti, Mirjana joj toplo savjetuje da se trgne i krene dalje. Govori joj da bi upravo izlaskom mogla upoznati nekoga novog, naglašavajući: "Ko zna, možda ćeš upoznati kakvog dobrog i finog momka", ističući da samo želi da ona opet bude sretna.
U iskrenom razgovoru, Mirjana otvoreno priznaje koliko je zapravo bila ljuta na Vicu, njezinu bivšu ljubav. Priznaje da bi ga najradije zadavila golim rukama, dodajući: "Nikome nije u životu tako razočara kao on, a sad za sve to krivim samo sebe. Ja sam te tako gurala njemu u ruke." Tereza pak zaključuje svoju trenutačnu situaciju riječima: "Bolje da sam sama nego u lošem braku."
Mirjana ističe da dobro shvaća njezinu situaciju, napominjući: "Dobro znam da se prva ljubav ne zaboravlja lako. Još si jako mlada. Nema očajavati, bit će još puno sreće u tvom životu."
Vrijeme će pokazati hoće li Tereza doista poslušati dobronamjerni savjet i otvoriti srce nekim novim prilikama. Ili će i dalje potiho patiti za Milanom?
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