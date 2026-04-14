Mirjanin instinkt sve je jači: 'Vaša kuća mi budi neke jezive uspomene...'

Scena 'Divljih pčela' započinje dolaskom Mirjane i Cvite u posjet, gdje ih dočekuju Katarina i Zora. Mirjanina briga za Zoru, koja stoji vani na hladnoći, brzo se pretvara u prikrivenu optužbu upućenu Katarini. "Mislila sam da ćeš bolje paziti na Zoru", govori Mirjana, postavljajući ton za ostatak nelagodnog susreta. Iako je razgovor formalno usredotočen na Zoru i kavu, ispod površine ključaju stare zamjerke i nerazriješeni odnosi.
Dok je Katarina poziva da uđe u kuću, Mirjana zastaje na pragu. Pogled joj luta dvorištem i kućom, a zatim izgovara rečenicu koja odzvanja težinom neizrečene tragedije: "Nekako mi vaša kuća budi neke jezive uspomene."
Na površini, to bi mogla biti tek usputna primjedba o prošlim vremenima. No, za sestre Runje i gledatelje koji znaju istinu, ta izjava nosi dubok i zlokoban prizvuk. Upravo u toj kući, život je izgubio njezin sin Petar. Mirjanina podsvijest, njezina majčinska intuicija, očito osjeća mračnu energiju mjesta na kojem je zauvijek izgubila dijete, iako i dalje ne zna punu i stravičnu istinu o tome tko je odgovoran. Katarinin pokušaj da skrene razgovor pozivom na kavu samo pojačava težinu trenutka, ostavljajući mučnu tišinu da visi u zraku.
Intuicija majke kao put prema istini?
Ovaj trenutak ključan je za razvoj radnje jer potvrđuje da Mirjanu, unatoč svemu, proganja sjena sinove smrti. Ona ne zna da su upravo sestre koje je posjetila izravno odgovorne za Petrovu smrt, ali njezine riječi pokazuju da je majčinski instinkt jači od bilo kakve laži ili prikrivanja. Njezina stalna sumnja i osjećaj da joj nešto izmiče sada dobivaju novu dimenziju, pretvarajući se u gotovo natprirodnu povezanost s mjestom zločina.
Ova naizgled bezazlena izjava nije samo prolazna nelagoda; to je snažan nagovještaj da Mirjana možda nikada neće odustati od potrage za istinom. Korak po korak, vođena osjećajem, sve je bliže otkrivanju onoga što se kobne noći zaista dogodilo pod krovom obitelji Runje.
Susret završava, ali Mirjanin komentar ostaje lebdjeti kao prijetnja nad sestrama. Pitanje koje se nameće jest koliko će još dugo moći čuvati svoju tajnu dok majka, vođena nevidljivom silom tuge i sumnje, nesvjesno steže obruč oko njih.
