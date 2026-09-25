Mirjanina osveta pretvorila se u noćnu moru: 'Pa ti si upuca nevinu ženu'

Nedavno ubojstvo ispred zgrade suda šokiralo je javnost i obitelj, a sada je jasno da je meta zapravo trebala biti Kate, koja je netom prije osuđena na doživotni zatvor. Umjesto nje, u kaosu i nepažnji ubojice, stradala je Teodora Vukas.
Mirjana je bijesna i očajna shvativši kakvu je katastrofu izazvao njezin nepromišljeni nalog.
Duple prijetnje
"Pa ti si upuca nevinu ženu? Pa kako si tako mogao pogriješiti?", bijesno ga je upitala Mirjana, zgrožena činjenicom da je njezina obitelj platila najvišu cijenu za tuđi propust.
Unatoč Mirjaninoj prijetnji da neće za to dobiti novac, plaćeni ubojica brzo je preuzeo kontrolu nad situacijom.
Zanemarujući njezine optužbe, hladno je odbrusio: "Mirjana, pare na sunce".
Jasno joj je dao do znanja da će je, ukoliko ne dobije ono po što je došao, nastaviti proganjati.
"Ako ne, proganjat ću te. Onda bi me mogli uhvatiti, a onda bi mogao i pjevati", zaprijetio je, dajući do znanja da će u slučaju pada sa sobom povući i nju kao naručiteljicu.
Stjerana u kut, svjesna da bi njezina uloga u organizaciji napada mogla izaći na vidjelo i uništiti ono malo što je ostalo od njezina života, Mirjana je popustila. Predala mu je traženi novac uz poruku da ga više nikada neće vidjeti.
Prava istina o naručitelju i pozadini tragičnog obračuna tek treba dobiti svoj konačni epilog.
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