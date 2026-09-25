Mirjanina osveta pretvorila se u noćnu moru: 'Pa ti si upuca nevinu ženu'

U tajnom susretu Mirjana Vukas suočila se s muškarcem kojeg je unajmila za prljav posao, a koji je završio kobnom pogreškom i smrću nedužne osobe

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Nedavno ubojstvo ispred zgrade suda šokiralo je javnost i obitelj, a sada je jasno da je meta zapravo trebala biti Kate, koja je netom prije osuđena na doživotni zatvor. Umjesto nje, u kaosu i nepažnji ubojice, stradala je Teodora Vukas. Mirjana je bijesna i očajna shvativši kakvu je katastrofu izazvao njezin nepromišljeni nalog.

Duple prijetnje

"Pa ti si upuca nevinu ženu? Pa kako si tako mogao pogriješiti?", bijesno ga je upitala Mirjana, zgrožena činjenicom da je njezina obitelj platila najvišu cijenu za tuđi propust. Unatoč Mirjaninoj prijetnji da neće za to dobiti novac, plaćeni ubojica brzo je preuzeo kontrolu nad situacijom. Zanemarujući njezine optužbe, hladno je odbrusio: "Mirjana, pare na sunce".

icon-expand icon-close icon-close Mirjana Vukas FOTO: RTL