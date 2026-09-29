Mještani oplakuju Tomu: 'Đavao ne spava, zrcalo ne dirajte'

Nedavna nova tragedija koja je potresla Vrilo ostavila je dubok trag na sve mještane. Smrt Tome, čiji je neočekivani odlazak i dalje glavna tema razgovora, otvorila je brojna pitanja o tome kako se nositi s posljedicama takvog gubitka

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U trenucima tuge i nevjerice, mještani se okupljaju kako bi pomogli pospremanju ureda preminulog Tome. Među njima su Ranko i baba Ljuba, koji su preuzeli zadaću pakiranja Tominih osobnih stvari. Vidno potresena, Ljuba nije mogla sakriti svoje zaprepaštenje samim činom. "Kako meni ne ide u glavu kako to čeljade samo može dignuti ruku na sebe. I samo se tako propucao, Bože sveti", izjavila je kroz nevjericu.

Praznovjerje i strah od nepoznatog

Osim same tuge, smrt je u ovo malo mjesto donijela i buđenje starih narodnih običaja i strahova. Dok su pregledavali predmete u uredu, posebnu pažnju izazvalo je jedno zrcalo. Prema starim narodnim vjerovanjima, ogledala u kući pokojnika predstavljaju svojevrsnu opasnost za dušu koja napušta ovaj svijet. Baba Ljuba je odmah preuzela stvar u svoje ruke, upozoravajući prisutne na važnost poštivanja tradicije. Naglasila je kako "đavao ne spava" te da se pokojnikova duša ne bi smjela zadržavati i lutati po noći. Njezine upute bile su vrlo jasne i stroge.

icon-expand icon-close icon-close Divlje pčele FOTO: RTL