Između Anđelka i Jelice rodila se posebna bliskost odmah nakon nedavne seoske fešte, gdje su oboje pokazali jedno drugoj svoje pravo, opuštenije lice. Prilikom njihova novog susreta u četiri oka, kemija je bila i više nego očita, a Jelica mu je toplo priznala koliko joj je drago što se pojavio i što je dobila priliku upoznati tu njegovu drugačiju, nježniju stranu.

Iako je Anđelko u jednom trenutku, pomalo nesigurno i suzdržano, prokomentirao kako je sada vjerojatno sve gotovo, Jelica nije dopustila da se njihova priča na tome zaustavi. Odlučno je preuzela inicijativu, približila mu se i uzvratila strastvenim poljupcem, ostavivši ga bez riječi.

Ohrabrujućim pogledom i riječima jasno mu je dala do znanja kako je ovo tek početak nečeg novog. "Pa ne mora biti gotovo", poručila mu je Jelica, otvarajući tako novo romantično poglavlje u Vrilu i ostavljajući gledatelje u velikom iščekivanju oko toga kako će se ova svježa ljubav dalje razvijati.

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