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Divlje pčele

Mlada ljubav izazvala pravu pomutnju: 'Toliko je zaljubljena da ne zna gdje joj je glava!'

Jelica se vratila kući u suzama, pokušavajući sakriti prave razloge svog raspoloženja. Iako je tvrdila da plače zbog izgubljenog novca, njezina obitelj sumnaj da se iza svega krije neočekivana ljubavna priča

RTL
10.10.2026 22:00

Suze zbog Jakova

Nakon što je Jakovu predala pismo i saznala da stvari stoje malo drugačije, Jelica je kući došla vidno potresena. Pokušala je uvjeriti obitelj da je razlog njezinih suza izgubljeni novac za spizu. "Ispale mi pare. Došla sam doma po još pa ću nazad", pravdala se roditeljima, nadajući se da će ta priča proći.

No, suze ih nisu mogle prevariti jer su odmah prozreli njezin izgovor. Brzo su shvatili da novac nije pravi problem, već da se iza svega kriju dublje emocije i jedno zaljubljeno srce koje se ne može tek tako sakriti pred onima koji je najbolje poznaju.

Dočekali su je Anka i Zdravko misleći da je razlog njezinih suza upravo Anđelko. "Ne trebaš više glumiti. Znam da si njemu pisala pisma", rekli su joj uz objašnjenje da je mladić već bio kod njih s djedom i službeno zatražio dopuštenje da se druže.

Anđelko Badurina, Divlje pčele
Anđelko Badurina, Divlje pčele FOTO: RTL

Anka je tom prilikom priznala Zdravku kako je ranije u kući vidjela ljubavno pismo, ali isprva nije znala kome je točno upućeno. Sada su joj sve kockice sjele na mjesto i tajna je napokon rasvijetljena. Ili barem tako misli.

Ubrzo su shvatili da Jeličin plač nije bio samo od tuge, već prvenstveno od snažnog uzbuđenja i silne zaljubljenosti koja ju je potpuno preuzela. "Ona je toliko zaljubljena da ne zna gdje joj je glava", komentirali su s osmijehom, svjesni da se mlada ljubav ne može lako obuzdati.

Jelica i Jakov Vukas, Divlje pčele
Jelica i Jakov Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

No, ono što Anka i Zdravko ne znaju jest da su potpuno pogrešno protumačili Jeličine suze. Iako su uvjereni da je njihova kći zaljubljena u Anđelka, pravi razlog njezine tuge zapravo je Jakov, kojemu je ljubavno pismo i bilo upućeno.

Jelica tako pred roditeljima mora skrivati puno veću tajnu nego što oni mogu zamisliti. Dok oni vjeruju da su otkrili njezinu prvu ljubav, ona zna da njezino srce pripada drugome. A nakon svega što je doznala od Jakova, emocije joj je sve teže kontrolirati.

Hoće li Jelica uspjeti sačuvati tajnu o svojim osjećajima prema Jakovu ili će njezini najbliži ipak shvatiti da Anđelko nije razlog njezinih suza?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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