Mlada ljubav izazvala pravu pomutnju: 'Toliko je zaljubljena da ne zna gdje joj je glava!'

Suze zbog Jakova
Nakon što je Jakovu predala pismo i saznala da stvari stoje malo drugačije, Jelica je kući došla vidno potresena. Pokušala je uvjeriti obitelj da je razlog njezinih suza izgubljeni novac za spizu. "Ispale mi pare. Došla sam doma po još pa ću nazad", pravdala se roditeljima, nadajući se da će ta priča proći.
No, suze ih nisu mogle prevariti jer su odmah prozreli njezin izgovor. Brzo su shvatili da novac nije pravi problem, već da se iza svega kriju dublje emocije i jedno zaljubljeno srce koje se ne može tek tako sakriti pred onima koji je najbolje poznaju.
Dočekali su je Anka i Zdravko misleći da je razlog njezinih suza upravo Anđelko. "Ne trebaš više glumiti. Znam da si njemu pisala pisma", rekli su joj uz objašnjenje da je mladić već bio kod njih s djedom i službeno zatražio dopuštenje da se druže.
Anka je tom prilikom priznala Zdravku kako je ranije u kući vidjela ljubavno pismo, ali isprva nije znala kome je točno upućeno. Sada su joj sve kockice sjele na mjesto i tajna je napokon rasvijetljena. Ili barem tako misli.
Ubrzo su shvatili da Jeličin plač nije bio samo od tuge, već prvenstveno od snažnog uzbuđenja i silne zaljubljenosti koja ju je potpuno preuzela. "Ona je toliko zaljubljena da ne zna gdje joj je glava", komentirali su s osmijehom, svjesni da se mlada ljubav ne može lako obuzdati.
No, ono što Anka i Zdravko ne znaju jest da su potpuno pogrešno protumačili Jeličine suze. Iako su uvjereni da je njihova kći zaljubljena u Anđelka, pravi razlog njezine tuge zapravo je Jakov, kojemu je ljubavno pismo i bilo upućeno.
Jelica tako pred roditeljima mora skrivati puno veću tajnu nego što oni mogu zamisliti. Dok oni vjeruju da su otkrili njezinu prvu ljubav, ona zna da njezino srce pripada drugome. A nakon svega što je doznala od Jakova, emocije joj je sve teže kontrolirati.
Hoće li Jelica uspjeti sačuvati tajnu o svojim osjećajima prema Jakovu ili će njezini najbliži ipak shvatiti da Anđelko nije razlog njezinih suza?
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