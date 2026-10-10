Mlada ljubav izazvala pravu pomutnju: 'Toliko je zaljubljena da ne zna gdje joj je glava!'

Nakon što je Jakovu predala pismo i saznala da stvari stoje malo drugačije, Jelica je kući došla vidno potresena. Pokušala je uvjeriti obitelj da je razlog njezinih suza izgubljeni novac za spizu. "Ispale mi pare. Došla sam doma po još pa ću nazad", pravdala se roditeljima, nadajući se da će ta priča proći.

No, suze ih nisu mogle prevariti jer su odmah prozreli njezin izgovor. Brzo su shvatili da novac nije pravi problem, već da se iza svega kriju dublje emocije i jedno zaljubljeno srce koje se ne može tek tako sakriti pred onima koji je najbolje poznaju.

Dočekali su je Anka i Zdravko misleći da je razlog njezinih suza upravo Anđelko. "Ne trebaš više glumiti. Znam da si njemu pisala pisma", rekli su joj uz objašnjenje da je mladić već bio kod njih s djedom i službeno zatražio dopuštenje da se druže.