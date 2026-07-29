Mlade zvijezde 'Divljih pčela' uživaju u Dubrovniku: Davor Pavić i Marin Klišmanić pokazali kako provode ljetnu pauzu

Talentirani mladi glumci Davor Pavić i Marin Klišmanić , koje je publika zavoljela kao Milana Čavku i Marka Vukasa u seriji 'Divlje pčele' , iskoristili su ljetnu pauzu za druženje na krajnjem jugu Hrvatske.

Iako u seriji glume bratiće iz obitelji Vukas, Davor i Marin odličan odnos njeguju i izvan seta. Na fotografijama poziraju zajedno u večernjem izlasku, a Davor je uz objavu stavio tek nekoliko emotikona i hashtagove koji otkrivaju lokaciju - Dubrovnik.

Njihovo prijateljstvo gledateljima nije nepoznanica jer su se i ranije zajedno pojavljivali na društvenim mrežama, pokazujući da ih osim glume povezuje i iskreno prijateljstvo.