Mlade zvijezde 'Divljih pčela' uživaju u Dubrovniku: Davor Pavić i Marin Klišmanić pokazali kako provode ljetnu pauzu

Talentirani mladi glumci Davor Pavić i Marin Klišmanić, koje je publika zavoljela kao Milana Čavku i Marka Vukasa u seriji 'Divlje pčele', iskoristili su ljetnu pauzu za druženje na krajnjem jugu Hrvatske.
Bratići na ekranu, prijatelji i u privatnom životu
Iako u seriji glume bratiće iz obitelji Vukas, Davor i Marin odličan odnos njeguju i izvan seta. Na fotografijama poziraju zajedno u večernjem izlasku, a Davor je uz objavu stavio tek nekoliko emotikona i hashtagove koji otkrivaju lokaciju - Dubrovnik.
Njihovo prijateljstvo gledateljima nije nepoznanica jer su se i ranije zajedno pojavljivali na društvenim mrežama, pokazujući da ih osim glume povezuje i iskreno prijateljstvo.
Gledatelji s nestrpljenjem čekaju njihov povratak
Prva sezona 'Divljih pčela' donijela je niz nezaboravnih likova i priča, a među njima su se posebno istaknuli upravo Marko i Milan. Zato svaka nova objava glumačke ekipe izazove velik interes publike, koja jedva čeka ponovno ih gledati na malim ekranima.
Do tada, Davor Pavić i Marin Klišmanić pokazuju da se jednako dobro zabavljaju i izvan seta te da prijateljstvo koje su izgradili tijekom snimanja uspješno traje i tijekom ljetne pauze.