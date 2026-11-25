Trojac se za ovu prigodu odlučio za iznimno elegantne kombinacije dostojne crvenog tepiha. Lidija Penić-Grgaš zablistala je u raskošnoj, lepršavoj plisiranoj haljini boje šampanjca dugih rukava koja odiše bezvremenskom sofisticiranošću. Uz nju je stala Vini Jurčić , koja je odabrala moderan crno-bijeli kontrast – efektnu bijelu košulju naglašenog ovratnika i širokih manžeta spojila je s crnom suknjom zanimljive teksture s resicama i peplum krojem, uz klasične crne gležnjače na visoku petu. Muški dio ekipe, Ivan Barišić , zaokružio je ovo stilski usklađeno društvo u klasičnom tamnom odijelu na tanke pruge, bijeloj košulji i crnoj kravati.

Osim što ih veže prijateljstvo, ovo troje mladih glumaca dijele i zapažene angažmane u dvjema domaćim serijama koje publika prati na RTL-u i platformi Voyo. Lidija Penić-Grgaš osvojila je simpatije publike kao Cvita Vukas u dramskoj seriji Divlje pčele, gdje njezin lik prolazi kroz brojne emotivne i obiteljske izazove. Ivan Barišić u istoj seriji tumači ulogu Nikole Vukasa, dok ga gledatelji istovremeno imaju priliku pratiti u potpuno drugačijem, dinamičnom izdanju kao Tonija Kovačića u kriminalističkoj seriji Specijalisti Zagreb. Upravo u Specijalistima Zagreb set s Barišićem dijeli Vini Jurčić, koja ondje utjelovljuje posvećenu inspektoricu Anu Kirin.

Novu epizodu serije 'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.