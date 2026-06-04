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Divlje pčele

Moćnici ih izvukli? Svi dokazi protiv Vukasa su odbačeni

Tužiteljstvo je odbacilo sve optužbe protiv Ante, Marka i Milana Vukasa u slučaju ubojstva Josipa Vukasa

RTL.hr
04.06.2026 21:10

Vijest, koja je stigla u obliku službenog dopisa, označila je kraj pravne bitke koja je duboko podijelila zajednicu, no otvorila je nova pitanja o pravdi i utjecaju moćnih pojedinaca.

Dugo očekivana sudska odluka, koja je trebala donijeti konačni pravorijek u slučaju što je mjesecima bio glavna tema razgovora, stigla je za vrijeme obiteljske večere Vukasovih. Plava kuverta, od koje su mnogi strepili, umjesto presude donijela je šokantnu objavu. "Dokazi su odbačeni. Slučaj Josip Vukas je zatvoren", riječi su koje su odjeknule prostorijom i izazvale mješavinu olakšanja, nevjerice i trijumfa.

Mirjana i Ante, Divlje pčele
Mirjana i Ante, Divlje pčele FOTO: RTL

Nedostatak dokaza ili zataškavanje?

Službeno objašnjenje za obustavu postupka jest nedostatak valjanih dokaza. "Zaključak je da nema dovoljno dokaza i tužiteljstvo neće dići optužnicu protiv vašeg brata", stoji u priopćenju. Ipak, ovakav ishod ostavio je gorak okus u ustima mnogih mještana koji su bili uvjereni u krivnju optuženih. U kuloarima se sve glasnije šapuće o mogućem zataškavanju i utjecaju moćnih zaštitnika koji su iz pozadine povlačili konce.

Sumnje dodatno potpiruju i raniji razgovori unutar obitelji u kojima se spominjalo kako pojedini moćnici imaju "puno ljudi koji ih štite", sugerirajući da pravda možda nije jednaka za sve. Dok obitelj Vukas slavi pobjedu, drugi se pitaju je li istina zauvijek gurnuta pod tepih, a pravda za žrtvu ostala nedostižna.

Cvita i Nikola, Divlje pčele
Cvita i Nikola, Divlje pčele FOTO: RTL

Napetosti ne jenjavaju

Iako je pravni slučaj službeno zaključen, čini se da su sukobi u mjestu daleko od završetka. 

Odluka tužiteljstva oslobodila je braću Vukas zakonske odgovornosti, ali nije izbrisala sumnje ni ugasila želju za osvetom. Lokalna policija pozvala je na smirivanje tenzija, no osjećaj nepravde koji vlada među dijelom stanovnika mogao bi biti okidač za nove sukobe.

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