Moderna vremena stigla u Vrilo: Novi telefon postao senzacija u selu

Život u Vrilu ide naprijed, a dokaz tome su i novi uspjesi mještana. Karmela je nedavno položila vozački ispit i tako svima pokazala da se ne boji novih izazova.

Ipak, glavna tema u mjestu trenutačno je novi telefon. Riječ je o tek drugom takvom uređaju u selu, koji je stigao odmah nakon onoga što ga Jerko koristi u policijskoj stanici.

U gostionici je zavladala opća zbunjenost jer nitko zapravo ne zna kako se točno taj uređaj koristi niti kako će ljudi uopće saznati njihov broj. Svi znatiželjno ispituju i promatraju, a neka su postavljali i pitanja poput: "Mene zanima ljudi kako ćemo mi znat da radi?".

Ovakva neobična situacija, naravno, nije mogla proći bez malo zadirkivanja. Jerko je odlučio iskoristiti priliku i nazvao je u gostionicu, ozbiljnim glasom se predstavljajući nepoznatim ljudima. "Alo, ovdje Mate Šiško iz Sindikata brijača. Našli smo neke nepravilnosti u vašem radu, izdan je nalog za vaše hapšenje", izgovorio je Jerko u slušalicu s druge strane.