Moderna vremena stigla u Vrilo: Novi telefon postao senzacija u selu

Tehnologija stiže u selo
Život u Vrilu ide naprijed, a dokaz tome su i novi uspjesi mještana. Karmela je nedavno položila vozački ispit i tako svima pokazala da se ne boji novih izazova.
Ipak, glavna tema u mjestu trenutačno je novi telefon. Riječ je o tek drugom takvom uređaju u selu, koji je stigao odmah nakon onoga što ga Jerko koristi u policijskoj stanici.
U gostionici je zavladala opća zbunjenost jer nitko zapravo ne zna kako se točno taj uređaj koristi niti kako će ljudi uopće saznati njihov broj. Svi znatiželjno ispituju i promatraju, a neka su postavljali i pitanja poput: "Mene zanima ljudi kako ćemo mi znat da radi?".
Ovakva neobična situacija, naravno, nije mogla proći bez malo zadirkivanja. Jerko je odlučio iskoristiti priliku i nazvao je u gostionicu, ozbiljnim glasom se predstavljajući nepoznatim ljudima. "Alo, ovdje Mate Šiško iz Sindikata brijača. Našli smo neke nepravilnosti u vašem radu, izdan je nalog za vaše hapšenje", izgovorio je Jerko u slušalicu s druge strane.
Na telefon se javio Brico, ali je ubrzo preblijedio misleći da mu prijeti uhićenje zbog navodnih nepravilnosti u radu, pa je u šoku okupljenima rekao: "Mate Šiško iz Sindikata brijača? Kažu da će me hapsiti". Kada su Zdravko, Krsto i ostatak okupljenog društva shvatili da je to samo Jerkova neslana šala, prolomio se gromoglasan smijeh, a mještani su pokazali koliko su iskreno veseli i opušteni nakon dugo vremena.
Čini se kako moderna vremena polako kucaju na vrata Vrila, donoseći sa sobom obilje smijeha i pozitivne energije.
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