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Divlje pčele

Moderna vremena stigla u Vrilo: Novi telefon postao senzacija u selu

Šest godina prošlo je u Vrilu, a vremena se polako, ali sigurno mijenjaju. Mještani su napokon dočekali malo veselja, a napredovala je i tehnologija

RTL
08.10.2026 17:00

Tehnologija stiže u selo

Život u Vrilu ide naprijed, a dokaz tome su i novi uspjesi mještana. Karmela je nedavno položila vozački ispit i tako svima pokazala da se ne boji novih izazova.

Ipak, glavna tema u mjestu trenutačno je novi telefon. Riječ je o tek drugom takvom uređaju u selu, koji je stigao odmah nakon onoga što ga Jerko koristi u policijskoj stanici.

U gostionici je zavladala opća zbunjenost jer nitko zapravo ne zna kako se točno taj uređaj koristi niti kako će ljudi uopće saznati njihov broj. Svi znatiželjno ispituju i promatraju, a neka su postavljali i pitanja poput: "Mene zanima ljudi kako ćemo mi znat da radi?".

Ovakva neobična situacija, naravno, nije mogla proći bez malo zadirkivanja. Jerko je odlučio iskoristiti priliku i nazvao je u gostionicu, ozbiljnim glasom se predstavljajući nepoznatim ljudima. "Alo, ovdje Mate Šiško iz Sindikata brijača. Našli smo neke nepravilnosti u vašem radu, izdan je nalog za vaše hapšenje", izgovorio je Jerko u slušalicu s druge strane.

Jerko Sikirica, Divlje pčele
Jerko Sikirica, Divlje pčele FOTO: RTL

Na telefon se javio Brico, ali je ubrzo preblijedio misleći da mu prijeti uhićenje zbog navodnih nepravilnosti u radu, pa je u šoku okupljenima rekao: "Mate Šiško iz Sindikata brijača? Kažu da će me hapsiti". Kada su Zdravko, Krsto i ostatak okupljenog društva shvatili da je to samo Jerkova neslana šala, prolomio se gromoglasan smijeh, a mještani su pokazali koliko su iskreno veseli i opušteni nakon dugo vremena.

Čini se kako moderna vremena polako kucaju na vrata Vrila, donoseći sa sobom obilje smijeha i pozitivne energije.

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Divlje pčele

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