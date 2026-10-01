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Divlje pčele

'Mogu te napraviti zvijezdom': Marino šokirao Zoru ponudom da postane pjevačica

Marino je uočio skriveni Zorin talent - pjevanje. Predlaže joj da počne pjevati na gažama u Zagrebu te da bi tako vrlo brzo mogla postati zvijezdom

RTL
01.10.2026 20:45

Marino je Zori iznio vrlo konkretnu ponudu. Priznao je da ne može izbaciti njezin glas iz glave te joj je predložio da joj pomogne postati pjevačicom. Obećao joj je pokazati kako pratiti par pjesama na gitari te je spomenuo da poznaje prave ljude koji bi od nje mogli napraviti pravu zvijezdu.

Zora je međutim bila izrazito skeptična i oprezna. Odgovorila mu je da je takve priče već čula te da se ne mora truditi oko nje. Smatrala je da pjevanje sa sobom donosi samo nevolje i probleme, pokazujući strah od nepoznatog svijeta u koji bi trebala zakoračiti.

Marino, Divlje pčele
Marino, Divlje pčele FOTO: RTL

Međutim, kako je vrijeme odmicalo, početna nesigurnost polako je nestajala. Zora je na kraju sama potegnula to pitanje, upitavši Marina je li doista mislio ozbiljno kada joj je ponudio pomoć oko pjevanja. Priznala je da joj hitno treba posao kako bi se mogla odseliti iz trenutne okoline i konačno stati na vlastite noge.

Tada je otkrila i svoju najveću tajnu - da cijeli život mašta o tome da postane pjevačica. Objasnila je kako se u njezinoj sredini ljudi obično naglas smiju kada netko izgovori takve snove. Marino je naglasio da, ako zaista želi uspjeti u tom poslu, mora to željeti više od svega na svijetu.

Međutim, hoće li Zora naići na negodovanje ostalih ukućana te dobiti blagoslov barba Žarka?

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u ili 24 sata prije na platformi Voyo.

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Divlje pčele

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