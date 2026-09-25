'Molim te, oprosti mi!': Ivica se slomio pred Rajkom nakon što joj je slučajno upucao sina

Tijekom njihovog razgovora Ivica je iskreno priznao sestri Rajki da plan nikada nije bio raniti njezinog sina Milana. Ivica kroz suze objašnjava kako je zapravo išao na brata Antu, smatrajući ga glavnim krivcem za sve nedaće koje su ih snašle i za uništenje njihove obitelji. Uvjeren je da je Ante morao platiti za sve što je napravio.

Pravi šok i tragedija nastali su kada se Milan, u ključnom trenutku, bacio pred metak kako bi spasio Antu. Ivica priznaje Rajki da to nikada neće moći prežaliti. Ivica moli sestru Rajku za oprost, svjestan da ga možda nikada neće u potpunosti dobiti, ali naglašava da se ni sam ne može nositi niti pomiriti sa smrću svojeg sina Jose.