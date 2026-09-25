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Divlje pčele

'Molim te, oprosti mi!': Ivica se slomio pred Rajkom nakon što joj je slučajno upucao sina

Milan se oporavlja u bolnici pod budnim okom svoje obitelji, dok se Ivica Vukas suočava s teškom krivnjom i posljedicama svojih nepromišljenih postupaka. U posjet zatvoru stigla mu je i Milanova majka, a njegova sestra Rajka

RTL
25.09.2026 20:45

Tijekom njihovog razgovora Ivica je iskreno priznao sestri Rajki da plan nikada nije bio raniti njezinog sina Milana. Ivica kroz suze objašnjava kako je zapravo išao na brata Antu, smatrajući ga glavnim krivcem za sve nedaće koje su ih snašle i za uništenje njihove obitelji. Uvjeren je da je Ante morao platiti za sve što je napravio.

Pravi šok i tragedija nastali su kada se Milan, u ključnom trenutku, bacio pred metak kako bi spasio Antu. Ivica priznaje Rajki da to nikada neće moći prežaliti. Ivica moli sestru Rajku za oprost, svjestan da ga možda nikada neće u potpunosti dobiti, ali naglašava da se ni sam ne može nositi niti pomiriti sa smrću svojeg sina Jose.

Ivica i Rajka
Ivica i Rajka FOTO: RTL

S druge strane, Rajka je suočena s bolnom činjenicom da joj je sin skoro ubijen te da je pretrpio teške ozljede, uključujući gubitak oka, koje će mu zauvijek promijeniti život. Ipak, pokazuje neočekivanu razinu razumijevanja.

Rajka priznaje koliko joj je teško slušati detalje tog kobnog dana, no istovremeno uviđa dubinu očaja u kojem se Ivica nalazio nakon gubitka vlastitog djeteta. Uz sve to - Ivica je izgubio i snahu Teodoru. Naposljetku, Rajka oprašta bratu i utješno ga zagrli.

Seriju 'Divlje pčele' ne propustite od ponedjeljka do petka od 20.15 sati na RTL-u i platformi Voyo.

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Divlje pčele

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