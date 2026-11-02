Može li Ante Vukas vratiti svoju staru slavu?

Šest godina Ante Vukas nije bio u Vrilu, a njegov povratak trebao je značiti i povratak starog poretka. Naviknut biti glava kuće, čovjek čija se riječ sluša i čije se odluke ne preispituju, Ante je ponovno zauzeo svoje mjesto među Vukasima. No vrlo brzo postalo je jasno da ga nije dočekao isti svijet koji je ostavio iza sebe

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Dok Ante Vukasa nije bilo, drugi su donosili odluke, sklapali dogovore i gradili vlastite odnose. Sada Ante pokušava vratiti kontrolu, ali problemi mu dolaze sa svih strana, od vlastitog sina, preko narušenog braka pa sve do čovjeka koji ne odustaje od toga da ga pritisne ondje gdje je najranjiviji.

Nikola više ne čeka očevo dopuštenje

Jedan od najvećih izazova za Antin autoritet dolazi upravo iz vlastite kuće. Nikola je tijekom očevog izbivanja morao donositi vlastite odluke, a suradnja sa zadrugom pokazuje da više nije spreman samo slijepo pratiti put koji mu Ante zacrta. Dok Ante želi ponovno preuzeti ulogu čovjeka koji odlučuje o budućnosti obitelji i imanja, Nikola ima vlastite planove.

icon-expand icon-close icon-close Nikola i Ante FOTO: RTL

Upravo bi odnos oca i sina mogao postati jedna od najvećih prepreka Antinu povratku na staro mjesto. Ante je naviknut da se njegova riječ poštuje, no pitanje je može li nakon šest godina očekivati da će se svi jednostavno vratiti starim pravilima.

Ni kod kuće ga nije dočekao mir

Situacija nije ništa jednostavnija ni na ljubavnom planu. Odnos Ante i Mirjane ozbiljno je poljuljan nakon njezine nevjere s Tomom Domazetom, a povjerenje koje je nekada postojalo među supružnicima više se ne može uzimati zdravo za gotovo. Za Antu, koji želi ponovno imati kontrolu nad obitelji i vratiti ugled koji je nekada imao, upravo bi problemi s Mirjanom mogli biti posebno težak udarac. Jer jedno je ponovno postati gospodar kuće, a sasvim drugo vratiti ono što se u šest godina izgubilo između dvoje ljudi.

icon-expand Ante Vukas i Mirjana Vukas, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li Ante prijeći preko svega što se dogodilo ili će sumnje i povrijeđeni ponos nastaviti nagrizati njihov odnos?

Neven Barešić mu stalno visi nad glavom

A dok pokušava posložiti odnose u vlastitoj obitelji, Ante ima još jedan problem koji ne može jednostavno ignorirati. Neven Barešić ne odustaje. Tužitelj mu već neko vrijeme visi nad glavom, a njegova upornost Anti ne dopušta da se u potpunosti posveti vraćanju starog života. Svaki novi potez mogao bi otvoriti pitanje Antine prošlosti, a ono za što je mislio da je ostavio iza sebe moglo bi mu se ponovno vratiti. Ante se tako našao u situaciji u kojoj istodobno mora braniti svoj položaj u obitelji, brak i vlastitu slobodu.

icon-expand Ante Vukas i Neven Barešić, Divlje pčele FOTO: RTL

Može li ponovno postati stari Ante Vukas?