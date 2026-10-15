Može li Kate u drugi zatvor? Dočekala ju je jeziva prijetnja

Krneta ne odustaje od demonstracije sile i dominacije nad bespomoćnom zatvorenicom. Jasno daje do znanja tko je ovdje gazda, ne ostavljajući Kati nimalo prostora za nadu ili bijeg. Svjesna s kim ima posla, Kate osjeća sve veći strah za vlastiti život, pitajući se kako će preživjeti svaki novi dan.
Upravitelj joj izravno prijeti najgorim mogućim ishodom, jasno pokazujući da za njega ljudski život ne predstavlja ništa. Kada mu je Kate rekla da postoji mogućnost da ju prebace u drugi zatvor ako ga ona prijavi i sazna se da ima veze s Vukasima. "Možda te prebace u drugi zatvor, ali iz mog zatvora ćeš izaći samo u lijesu", hladnokrvno joj poručuje Krneta, čime doslovno ledi krv u žilama i potvrđuje svoj status glavnog negativca.
Pravi pakao tek slijedi
Iako Kata misli da ne može biti gore, prava drama i pravi pakao tek počinju zbog njezine trudnoće. Upravitelj potajno ugovara prisilni zahvat s liječnikom, striktno naređujući osoblju da nitko ne smije ništa primijetiti. Ona trenutačno ni ne sluti pune razmjere Krnetinih manipulacija niti kako će tek reagirati kada se cijela situacija oko trudnoće dodatno zakomplicira.
Jedno je sigurno, pred Katom su najteži i najneizvjesniji dani. Ostaje nam pratiti hoće li uspjeti pronaći tračak nade i izvući živu glavu iz Krnetinih okrutnih kandži.
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