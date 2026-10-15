Može li Kate u drugi zatvor? Dočekala ju je jeziva prijetnja

Krneta ne odustaje od demonstracije sile i dominacije nad bespomoćnom zatvorenicom. Jasno daje do znanja tko je ovdje gazda, ne ostavljajući Kati nimalo prostora za nadu ili bijeg. Svjesna s kim ima posla, Kate osjeća sve veći strah za vlastiti život, pitajući se kako će preživjeti svaki novi dan.

Upravitelj joj izravno prijeti najgorim mogućim ishodom, jasno pokazujući da za njega ljudski život ne predstavlja ništa. Kada mu je Kate rekla da postoji mogućnost da ju prebace u drugi zatvor ako ga ona prijavi i sazna se da ima veze s Vukasima. "Možda te prebace u drugi zatvor, ali iz mog zatvora ćeš izaći samo u lijesu", hladnokrvno joj poručuje Krneta, čime doslovno ledi krv u žilama i potvrđuje svoj status glavnog negativca.