Mračan dogovor Mirjane i Krnete: Katarinu žele maknuti bez traga

Otvorene prijetnje
Mirjana se susrela s Lazarom Krnetom i odmah mu dala do znanja ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze. Nije okolišala, već je odmah prešla na glavnu stvar koja ju muči. "Jakov Vukas mi je otvoreno prijetio u lice", priznala mu je vidno potresena, ali i odlučna da uzvrati udarac.
Upravitelj Krneta se odmah nadovezao na njezine riječi, potvrdivši da i on ima sličnih problema s Jakovom, kratko dodavši: "I meni." Mirjana je zatim upozorila upravitelja da se situacija otima kontroli i da moraju brzo djelovati. "Jasno ti da ovaj problem neće nestati sam od sebe", poručila mu je.
Plan za smaknuće?
Tražeći način da ukloni Katarinu bez previše sumnji i istraga, Krneta ju je zabrinuto upitao: "Kako da to napravim bez da digne prašinu?" Mirjana je odmah imala spreman brutalan i hladnokrvan odgovor, aludirajući na tragične sudbine nekih zatvorenika. "Ma ima onih koji se objese u ćeliji, što od očaja, što od grižnje savjesti. Jel tako?", upitala je, na što je Krneta smireno potvrdio: "Eto tako jednostavno."
Kada ju je Mirjana pitala za cijenu njegove usluge, izgovorivši: "Hoćeš pare?", Krneta je neočekivano odbio novac, ali je istaknuo jedan tehnički problem koji im stoji na putu. "Neću pare, nego ni jedna od njih nije sama u ćeliji", objasnio je. Mirjana mu je tada bez previše razmišljanja naredila: "A onda je stavi u samicu."
Sve za obitelj
Krneta je brzo shvatio što se od njega traži te je kratko pristao na njezin mračni plan rekavši. Kako bi opravdala svoje nemilosrdne postupke i umirila vlastitu savjest, Mirjana je naglasila da sve to radi iz dubokih obiteljskih razloga.
"Napravit ću to zbog Petra", rekao je Krneta.
"Napravi zbog koga god hoćeš, samo napravi što prije", zaključila je odlučno, dajući Krneti jasan znak da više nema povratka.
Ostaje za vidjeti hoće li Mirjanin okrutni plan uistinu biti sproveden u djelo i hoće li Katarina uspjeti preživjeti novu prijetnju, odnosno hoće li možda prije izmaknuti iz zatvora.
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