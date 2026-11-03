Mračan dogovor Mirjane i Krnete: Katarinu žele maknuti bez traga

Mirjana Vukas odlučila je preuzeti stvari u svoje ruke nakon što se suočila s neočekivanim problemima. U tajnom susretu s upraviteljem zatvora Lazarom Krnetom, skovala je mračan plan kako bi se zauvijek riješila Katarine Runje

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Otvorene prijetnje

Mirjana se susrela s Lazarom Krnetom i odmah mu dala do znanja ozbiljnost situacije u kojoj se nalaze. Nije okolišala, već je odmah prešla na glavnu stvar koja ju muči. "Jakov Vukas mi je otvoreno prijetio u lice", priznala mu je vidno potresena, ali i odlučna da uzvrati udarac. Upravitelj Krneta se odmah nadovezao na njezine riječi, potvrdivši da i on ima sličnih problema s Jakovom, kratko dodavši: "I meni." Mirjana je zatim upozorila upravitelja da se situacija otima kontroli i da moraju brzo djelovati. "Jasno ti da ovaj problem neće nestati sam od sebe", poručila mu je.

Plan za smaknuće?

Tražeći način da ukloni Katarinu bez previše sumnji i istraga, Krneta ju je zabrinuto upitao: "Kako da to napravim bez da digne prašinu?" Mirjana je odmah imala spreman brutalan i hladnokrvan odgovor, aludirajući na tragične sudbine nekih zatvorenika. "Ma ima onih koji se objese u ćeliji, što od očaja, što od grižnje savjesti. Jel tako?", upitala je, na što je Krneta smireno potvrdio: "Eto tako jednostavno."

icon-expand icon-close icon-close Mirjana i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL

Kada ju je Mirjana pitala za cijenu njegove usluge, izgovorivši: "Hoćeš pare?", Krneta je neočekivano odbio novac, ali je istaknuo jedan tehnički problem koji im stoji na putu. "Neću pare, nego ni jedna od njih nije sama u ćeliji", objasnio je. Mirjana mu je tada bez previše razmišljanja naredila: "A onda je stavi u samicu."

Sve za obitelj

Krneta je brzo shvatio što se od njega traži te je kratko pristao na njezin mračni plan rekavši. Kako bi opravdala svoje nemilosrdne postupke i umirila vlastitu savjest, Mirjana je naglasila da sve to radi iz dubokih obiteljskih razloga. "Napravit ću to zbog Petra", rekao je Krneta.

icon-expand Petar Vukas i Lazar Krneta, Divlje pčele FOTO: RTL