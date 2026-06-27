Muška postava 'Divljih pčela' pozirala na snimanju druge sezone: 'Divlji bumbari' u punom sastavu!

Muški dio udarne postave 'Divljih pčela' odlučio je nakratko predahnuti između zahtjevnih scena, a taj su trenutak zabilježili i podijelili s vjernim obožavateljima.
Opasni momci iza kulisa
Glumac Antonio Scarpa, koji utjelovljuje lik Brice, na društvenim je mrežama objavio fotografiju sa seta koja je odmah privukla pažnju javnosti uz šaljivi natpis #DivljiBumbari. U prepoznatljivom studijskom ambijentu s kariranim stolnjakom opasno i sa stavom poziraju Domagoj Janković (Stipan), Ante Krstulović (Krsto), Jasmin Mekić (Zdravko Šušnjara), Zijad Grčić (Don Jere), Matija Kačan (Veljko) te sam Scarpa.
Hit pjesma kao himna sa seta
Kao glazbenu podlogu za ovu objavu odabrali su bezvremenski hit Bajage & Instruktora "Moji drugovi", što dodatno potvrđuje sjajnu kemiju i pravo muško prijateljstvo koji vladaju među kolegama na setu RTL-ove uzdanice. Sudeći po energiji ovih "bumbara", nova sezona donosi nam još više uzbuđenja, napetih zapleta i vrhunske zabave.