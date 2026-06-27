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Divlje pčele

Muška postava 'Divljih pčela' pozirala na snimanju druge sezone: 'Divlji bumbari' u punom sastavu!

Snimanje druge sezone hit serije 'Divlje pčele' u punom je jeku, a atmosfera među glumačkom ekipom očito je na vrhuncu

RTL.hr
27.06.2026 12:00

Muški dio udarne postave 'Divljih pčela' odlučio je nakratko predahnuti između zahtjevnih scena, a taj su trenutak zabilježili i podijelili s vjernim obožavateljima.

Opasni momci iza kulisa

Glumac Antonio Scarpa, koji utjelovljuje lik Brice, na društvenim je mrežama objavio fotografiju sa seta koja je odmah privukla pažnju javnosti uz šaljivi natpis #DivljiBumbari. U prepoznatljivom studijskom ambijentu s kariranim stolnjakom opasno i sa stavom poziraju Domagoj Janković (Stipan), Ante Krstulović (Krsto), Jasmin Mekić (Zdravko Šušnjara), Zijad Grčić (Don Jere), Matija Kačan (Veljko) te sam Scarpa.

Ekipa Divljih pčela
Ekipa Divljih pčela FOTO: Instagram

Hit pjesma kao himna sa seta

Kao glazbenu podlogu za ovu objavu odabrali su bezvremenski hit Bajage & Instruktora "Moji drugovi", što dodatno potvrđuje sjajnu kemiju i pravo muško prijateljstvo koji vladaju među kolegama na setu RTL-ove uzdanice. Sudeći po energiji ovih "bumbara", nova sezona donosi nam još više uzbuđenja, napetih zapleta i vrhunske zabave.

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