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Divlje pčele

Na ekranu opaki Milan Čavka, a privatno uživa u 'babljem ljetu': Davor Pavić pokazao opušteno izdanje

Dok u hit-seriji 'Divlje pčele' utjelovljuje opasnog i nemilosrdnog lika, poznati glumac na društvenim mrežama podijelio je kadrove s odmora koji otkrivaju njegovu potpuno drukčiju, toplu stranu

RTL.hr
04.09.2026 13:00

Televizijska publika navikla ga je gledati u napetim scenama i mračnijem izdanju kao opakog Milana Čavku u hit-seriji Divlje pčele", no privatno Davor Pavić koristi svaki slobodan trenutak za čisti mir i opuštanje.

Na svom Instagram profilu glumac je podijelio seriju fotografija kojima je obilježio uživanje u takozvanom indian summeru (babljem ljetu). Umjesto opasnih pogleda s malih ekrana, Davor je pozirao u ležernom izdanju, s blagim osmijehom i osvježavajućim pićem u ruci, dok je u nastavku objave pokazao i idilične morske kadrove - mirnu obalu, stijene i brod usidren u luci.

Za prikaz nam je potreban tvoj pristanak za umetanje sadržaja s društvenih mreža i trećih pružatelja usluga.

Potpuni kontrast strogom liku sa seta

Prizori morskog spokoja još su jedan dokaz koliko se Davor izvan kamera razlikuje od uloge kojom je prikovao gledatelje uz ekrane. Dok u Divljim pčelama" suvereno drži napetost i autoritet, privatno zrači pristupačnošću i jednostavnim ljetnim hedonizmom.

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Glumac je ranije u razgovoru za RTL.hr istaknuo koliko mu znači punjenje baterija uz more prije povratka glumačkim obvezama i ponovnog uskočenja u lik Čavke:

"Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru... Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka - to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir."

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Divlje pčele

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