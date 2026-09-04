Na ekranu opaki Milan Čavka, a privatno uživa u 'babljem ljetu': Davor Pavić pokazao opušteno izdanje

Televizijska publika navikla ga je gledati u napetim scenama i mračnijem izdanju kao opakog Milana Čavku u hit-seriji Divlje pčele", no privatno Davor Pavić koristi svaki slobodan trenutak za čisti mir i opuštanje.
Na svom Instagram profilu glumac je podijelio seriju fotografija kojima je obilježio uživanje u takozvanom indian summeru (babljem ljetu). Umjesto opasnih pogleda s malih ekrana, Davor je pozirao u ležernom izdanju, s blagim osmijehom i osvježavajućim pićem u ruci, dok je u nastavku objave pokazao i idilične morske kadrove - mirnu obalu, stijene i brod usidren u luci.
Potpuni kontrast strogom liku sa seta
Prizori morskog spokoja još su jedan dokaz koliko se Davor izvan kamera razlikuje od uloge kojom je prikovao gledatelje uz ekrane. Dok u Divljim pčelama" suvereno drži napetost i autoritet, privatno zrači pristupačnošću i jednostavnim ljetnim hedonizmom.
Glumac je ranije u razgovoru za RTL.hr istaknuo koliko mu znači punjenje baterija uz more prije povratka glumačkim obvezama i ponovnog uskočenja u lik Čavke:
"Ljeto obožavam i nema mi ljepšeg osjećaja nego biti u moru... Prijatelji, kafić, piće i more na nekoliko koraka - to mi je sasvim dovoljno da se vratim u svoj mir."