Na ekranu opaki Milan Čavka, a privatno uživa u 'babljem ljetu': Davor Pavić pokazao opušteno izdanje

Televizijska publika navikla ga je gledati u napetim scenama i mračnijem izdanju kao opakog Milana Čavku u hit-seriji Divlje pčele", no privatno Davor Pavić koristi svaki slobodan trenutak za čisti mir i opuštanje.

Na svom Instagram profilu glumac je podijelio seriju fotografija kojima je obilježio uživanje u takozvanom indian summeru (babljem ljetu). Umjesto opasnih pogleda s malih ekrana, Davor je pozirao u ležernom izdanju, s blagim osmijehom i osvježavajućim pićem u ruci, dok je u nastavku objave pokazao i idilične morske kadrove - mirnu obalu, stijene i brod usidren u luci.