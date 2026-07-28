Na ekranu su bratići, a iza kamera pravi prijatelji: Marin Klišmanić i Davor Pavić zajedno uživaju u ljetnim danima

Marin Klišmanić i Davor Pavić , koji u seriji tumače bratiće Marka Vukasa i Milana Čavku, podijelili su trenutak iz automobila i pokazali da ih, osim zajedničkih scena, povezuje i pravo prijateljstvo.

Na fotografiji obojica poziraju u opuštenom ljetnom izdanju, sa sunčanim naočalama i osmijehom koji otkriva da uživaju u zajedničkom vremenu. Dok su u seriji članovi iste obitelji i često dijele napete, ali i emotivne trenutke, u privatnom životu očito se odlično slažu.

Njihovo druženje još je jedan dokaz koliko se glumačka ekipa zbližila tijekom snimanja serije, a upravo takvi trenuci posebno razvesele vjerne gledatelje.