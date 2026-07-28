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Divlje pčele

Na ekranu su bratići, a iza kamera pravi prijatelji: Marin Klišmanić i Davor Pavić zajedno uživaju u ljetnim danima

Glumci serije 'Divlje pčele' ponovno su razveselili obožavatelje, ovoga puta zajedničkim druženjem izvan seta

RTL.hr
28.07.2026 11:00

Marin Klišmanić i Davor Pavić, koji u seriji tumače bratiće Marka Vukasa i Milana Čavku, podijelili su trenutak iz automobila i pokazali da ih, osim zajedničkih scena, povezuje i pravo prijateljstvo.

Prijateljstvo koje traje i izvan seta

Na fotografiji obojica poziraju u opuštenom ljetnom izdanju, sa sunčanim naočalama i osmijehom koji otkriva da uživaju u zajedničkom vremenu. Dok su u seriji članovi iste obitelji i često dijele napete, ali i emotivne trenutke, u privatnom životu očito se odlično slažu.

Njihovo druženje još je jedan dokaz koliko se glumačka ekipa zbližila tijekom snimanja serije, a upravo takvi trenuci posebno razvesele vjerne gledatelje.

Marin Klišmanić i Davor Pavić
Marin Klišmanić i Davor Pavić FOTO: Instagram

'Divlje pčele' osvojile su gledatelje

Serija je tijekom prve sezone stekla vjernu publiku, a uzbudljive priče obitelji Vukas i Runje gledatelje su držale prikovanima uz ekrane iz tjedna u tjedan. Upravo zato i ovakvi opušteni trenuci glumačke ekipe izvan seta izazivaju velik interes, a mnogi se nadaju da će uskoro ponovno gledati Marina i Davora u ulogama Marka i Milana.

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