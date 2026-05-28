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Divlje pčele

Na zaprepaštenje Vukasovih, Cvita se pojavljuje u sudnici i staje na stranu sestara

U sudnici se kao svjedokinja pojavila Katarinina sestra Cvita, sada i sama Vukas udajom za Petrovog mlađeg brata Nikolu

RTL.hr
28.05.2026 20:45

Iako se isprva dvoumila, svjesna da se nalazi "između dvije vatre" - odana sestri, a sada dio obitelji Vukas - Cvita je na zaprepaštenje svih odlučila progovoriti. Njezin suprug Nikola i ostatak obitelji Vukas nisu skrivali šok i neodobravanje, no Cvita je u ključnom trenutku prekinula postupak i zatražila da svjedoči, izjavivši: "Ja sam treća sestra". Time je pokrenula lavinu otkrića koja bi mogla presuditi Katarininoj sudbini.

Neočekivana svjedokinja stala u obranu sestre

Njezina odluka da stane uz sestru bila je čvrsta, unatoč Nikolinim upozorenjima da će time "samo još sve pogoršati". Cvitin motiv bio je jednostavan i snažan: "Sestra mi je. Moram biti uz nju". Time je jasno dala do znanja da je spremna riskirati svoj položaj u novoj obitelji kako bi obranila Katarinu.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

Otkriveni mučni detalji o pokojnom Petru

Cvitino svjedočenje razotkrilo je mračnu stranu pokojnog Petra Vukasa. Priznala je da su sestre isprva lagale o masnici na Katarininom licu, tvrdeći da ju je ona slučajno udarila grabljama. Istina je, kako je Cvita sada ispričala pred sudom, bila znatno drugačija. "To smo rekli zato što smo znale da ako kažemo istinu, odnosno ako kažemo da ju je Petar udario, da će svi posumnjati na nju", objasnila je.

Cvita, Divlje pčele
Cvita, Divlje pčele FOTO: RTL

No, to je bio tek početak. Cvita je otkrila detalj koji je promaknuo svima ostalima. Nakon svađe s Petrom, na Katarininom vratu vidjela je zastrašujuće ozljede. "Izgledalo je kao da ju je netko davio", rekla je potreseno, dodavši da joj je sestra kasnije povjerila kako ju je Petar doista pokušao zadaviti.

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