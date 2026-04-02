Divlje pčele

Najdraži 'mama - sin tandem' malih ekrana, Manda i Jerko u 'Divljim pčelama' igraju po svojim pravilima

Kad zakon zapne, na scenu stupa majčinska intuicija. U 'Divljim pčelama', načelnik Jerko Sikirica i njegova majka Manda postaju duo koji rješava ono što drugi ne mogu

02.04.2026 10:05

Dok Jerko vodi istrage po pravilima, Manda Sikirica iz naslonjača prati krimiće i pomaže mu savjetima koji često pogode ravno u srž, zajedno čine tandem koji u Vrilu razotkriva i ono što svi drugi prešute.

On je zakon, ona intuicija

U svijetu serije 'Divlje pčele', gdje se istina rijetko izgovara naglas, a tajne kruže selom, jedan se duo sve više izdvaja kao ključan za rasplet najzamršenijih situacija. Načelnik Jerko Sikirica i njegova majka Manda na prvi pogled djeluju kao potpune suprotnosti - on, smiren i vezan uz proceduru, i ona, britka, direktna i vođena osjećajem za ljude.

Jerko vjeruje u zakon, dokaze i red, ali Vrilo nije mjesto koje funkcionira po pravilima. Upravo zato mu je Manda, iako nema nikakvu službenu ulogu, često najvažniji oslonac.

Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Manda i njezini "krimi" savjeti

Manda nije istražiteljica, ali je strastvena gledateljica krimića i žena koja razumije ljude bolje nego mnogi profesionalci. Dok drugi traže tragove, ona traži motive. Dok Jerko prikuplja izjave, ona razmišlja kako netko razmišlja kad nešto skriva.

Njezini savjeti često dolaze spontano, iz životnog iskustva i intuicije, ali nerijetko upravo oni pomaknu istragu s mrtve točke. U svijetu u kojem svi šute, Manda zna kako natjerati ljude da progovore, ili barem pogriješe.

Jerko, Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Trenutak kad zakon stane

U aktualnoj situaciji, nakon brutalnog zločina koji je uzdrmao selo, Jerko radi sve po pravilima:

"Sve ispita i i žene i djecu i i pase i kokoš. I sve i svi se drže iste priče"

No unatoč svemu, istina ne izlazi na vidjelo. Kada se pojavi ključna svjedokinja Vjerica, strah je sprječava da službeno progovori:

Jerko, Vjerica, Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Kad Manda kaže što treba napraviti

Dok Jerko pokušava pronaći rješenje unutar pravila, Manda vidi ono što drugima promiče. Njezin prijedlog nije iz udžbenika, ali je iz života:

"Da sam ja na tvom mjestu, ja bi slagala da ga je netko drugi vidio kako se u zoru vraća kući"

Njezin plan nije dokaz, nego pritisak, način da se istina izvuče iz onih koji je skrivaju.

"Možda se stisne, slomi i onda prizna"

U tom trenutku postaje jasno zašto je Jerko sluša. Ne zato što mora, nego zato što zna da ona vidi ono što drugi ne vide.

Jerko i Manda, Divlje pčele FOTO: RTL

Tandem koji uvijek pronađe put do istine

Njihov odnos nije klasičan istražiteljski duo, ali upravo zato funkcionira. On donosi zakon, ona iskustvo. On traži dokaze, ona razumije ljude.

I dok Vrilo i dalje skriva svoje tajne, jedno je sigurno, kad se uključe Manda i Jerko, istina uvijek nađe put na vidjelo.

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

