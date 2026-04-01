Emisije
Novosti
Serije Filmovi Emisije Voyo
Emisije
Igra chefova Tko bi rekao? Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5 Formula 1
TV raspored Extra video
Vrijeme je za rukomet Gospodin Savršeni Divlje pčele Ljubav je na selu Večera za 5
Net.HR Prijave GLEDAJ NA Voyo.hr
Divlje pčele

Najdraži par 'Divljih pčela' opet zajedno? Toma se vraća u Katin život

Nakon turbulentnog razdoblja ispunjenog svađama, predbacivanjima i teškim riječima, čini se da se u odnos Katarine Runje i Tome Domazeta vraća tračak nade

RTL.hr
01.04.2026 21:00

U miru Katarinine kuće, par se ponovno zbližio, a dugo potiskivane emocije izbile su na površinu, otvarajući vrata pomirenju koje su mnogi smatrali nemogućim u seriji 'Divlje pčele'.

Tomina unutarnja borba bila je očita. Opisao je osjećaj kao da ga "nešto steže u grlu i ne prolazi" te da ponekad "ne može zraka udahnuti". U tim teškim trenucima, Katarina je postala njegovo sigurno utočište. Nije ga samo slušala, već mu je pružila istinsku utjehu, podsjećajući ga na snagu koju nosi u sebi.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

"Jači si nego što misliš", hrabrila ga je, pokazujući duboko povjerenje u njega. Prisjetila se i mudrosti svoga oca, dodajući: "Moj ćaća zna govoriti, i kamen nekad puca, ali čovjek izdrži." Njezine su riječi djelovale poput melema na Tominu dušu, a njihov razgovor pretvorio se u intiman trenutak u kojem su se ponovno povezali na razini koju su oboje smatrali izgubljenom.

Ovaj emotivni susret nije ostao samo na riječima. Poljupci i zagrljaji koji su uslijedili potvrdili su da strast među njima nije nestala. Naprotiv, čini se da je sve proživljeno samo produbilo osjećaje koje gaje jedno prema drugome.

Katarina i Toma, Divlje pčele FOTO: RTL

Korak prema budućnosti ili samo trenutak slabosti?

Nakon svega, postavlja se ključno pitanje: je li Katarina zaista odlučila pustiti Tomu natrag u svoj život? Znakovi su ohrabrujući. Njihovo pomirenje djeluje iskreno i duboko, utemeljeno na oprostu i razumijevanju.

Ipak, put pred njima zasigurno neće biti lak. Brojne prepreke i neriješeni problemi iz prošlosti i dalje stoje kao prijetnja njihovoj sreći. Hoće li ovaj put uspjeti prebroditi sve izazove ili je ovo bio samo kratki predah od surove stvarnosti, pokazat će vrijeme. 

'Divlje pčele' na rasporedu su od ponedjeljka do petka u 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

Moglo bi te zanimati

Zora pokušava prikriti trbuščić, a Rajka i Badurina na korak su do poljupca: 'Ti si sad moja!'

Vi ste odlučili! Evo tko Katarini iz 'Divljih pčela' bolje stoji - rezultati ankete su jasni

ANKETA Je li Vice Radonić negativac kojeg ipak volimo gledati?

Ona je bacila oko na Tomu! Dotaknula se Katarine, a njemu šalje jasnu poruku

Hoće li joj Zora sve priznati? Ljuba zna plan i traži istinu

Nije odustao od nje! Hodžić se pojavio u Vrilu i priznao: 'Tražim drugu priliku'

Pročitaj na Net.hr
Marko postaje jedan od omiljenih likova, a mnogi vjeruju da ga čeka veliki preokret
Ella Dvornik u videu izrazila frustraciju: 'Postalo je poprilično bizarano'
Kako se odmaraju sestre Runje iz 'Divljih pčela' nakon napornih snimanja: 'Doći doma i sve četiri u zrak'
Biraju drukčiji pristup: Ove slavne glumice rijetko ćete vidjeti s puno šminke na licu
Ljubavni život koji je punio naslovnice: Ovako je Igor Kojić izgledao na početku braka sa Severinom
Severina oduševila objavom: Haljina koju je obukla, ukrala je svu pozornost
Heather Locklear je upoznala partnera prije 40 godina na snimanju za 18+ časopis
Kanye West ovog ljeta nastupa u glavnom gradu Albanije, tim povodom gradi se poseban stadion?
Urša Raukar Gamulin ima nove naočale, ali ups: Zaboravila skinuti etiketu
Fotografija koja budi nostalgiju: Evo kako su nekoć izgledale Donatella Versace i Anna Wintour